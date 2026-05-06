جنبلاط زار رئيسلقاء سيدة الجبل: جميعنا دفع الثمن في الحرب الأهلية

زار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقه النائبان وائل أبو فاعور وراجي السعد، أمين السر العام ظافر ناصر، رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد في دارته في قرطبا، حيث أولم على شرفهم، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس وعدد من رؤساء بلديات .سعيدبداية رحب سعيد بالوفد، متحدثا عن "علاقة الصداقة التي تربط هذا البيت بآل جنبلاط"، وقال: "سنبقى أصدقاء، فأهمية هذه الزيارة في هذه اللحظة بالتحديد تأتي حيث كثر يشككون بوحدة هذا البلد ويفكرون بأن الطوائف إذا عاشت لوحدها قادرة على تدبير شؤونها، ومنهم يتحدثون عن الصغير ويحاولون التشكيك بالعيش المشترك ومصالحة الجبل، التي كان لوليد بك والبطريرك الراحل نصرالله صفير الدور الأكبر، وكنا نحن من المساعدين على تحقيقها".أضاف: "يخبرنا البعض كل يوم بأن البلد ممسوك وغير متماسك، ويتطلع إلى إعادة بناء الصيغة . وإني أؤكد لكم من هذا المنزل الماروني في جبل لبنان، أننا مع الدستور اللبناني واتفاق الطائف والعيش المشترك ولبنان الكبير، ولا نعتبر أن العيش مع المسلمين مصدر خطر، بل بالعكس هو مصدر غنى للبنان".وتابع: "نحن نعيش في منطقة مختلطة، ولم تحصل فيها يوما مشاكل ذات طابع طائفي، بل عقاري وسياسي. وفي هذا الظرف، الذي نعيشه اليوم، لا بديل فيه عن التفاوض من أجل إيجاد حل للأزمات الموجودة".وأردف: "في عام ٢٠٢٣، أقيمت حرب الإسناد. وفي عام ٢٠٢٦، أدت إلى احتلال حوالى ٦٠٠ كلم مربع من لبنان ونزوح مليون مواطن من ابناء الطائفة الشيعية وخراب اكثر من ١٠٩ قرى حتى اليوم. لا يمكن ان تحل كل هذه المشاكل، إلا من خلال التفاوض".وقال: "هذه المرة الاولى التي نفاوض فيها باسمنا منذ زمن بعيد، فهذا التفاوض في حاجة إلى احتضان وطني، وأعتقد أن بيتكم بما يمثل من نقطة ارتكاز وتوازن في البلد، لديه دور كبير، فحزبكم لديه دور كبير لإعادة صياغة مشروع وطني جامع يحتضن اليوم مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ، وان نذهب إلى هذا التفاوض غير منقسمين على بعضنا البعض".أضاف: "يجب ان يعرف الفريق المعني بالحرب ان احتضان كلفة العلاقة مع اللبنانيين مهما كانت كبيرة اقل بكثير من كلفة الانفصال عن لبنان وإعطاء الأولوية للاستقواء بقوة خارجية. عندما ذهبنا إلى مصالحة الجبل، كنا نعلم مشاكله الكبيرة، وأن هذه المصالحة كانت ممنوعة علينا في زمن الوصاية وقمنا بها. واليوم، أتمنى عليكم ان تقوموا بما لديكم من قدرة وعلاقة مع كل الأطراف اللبنانية على اختلاف الطوائف والمذاهب السياسية والدينية والحزبية من أجل اعادة لملمة شمل البلد وصياغة مشروع وطني حول المبادرة المطروحة اليوم للتفاوض مع اسرائيل لايجاد حل للوضع في لبنان".جنبلاطومن جهته، تحدث جنبلاط فشكر لسعيد هذا الاستقبال، متحدثا عن "العلاقة التي تربط آل جنبلاط مع هذا البيت السياسي العريق"، وقال: "صحيح أن التركيبة اللبنانية معقدة اكثر من اللزوم، للأسف لا يمكن لاحد ان يتخطى التاريخ، وللأسف ايضا جميعنا دفع الثمن في الحرب الاهلية. يا ليتني جلست معك دكتور سعيد قبل جولتنا على الاحزاب في لبنان لما تكتنزه من فهم ومعلومات عن تركيبة لبنان وتاريخه اكثر من كل الاحزاب لكنا اختصرنا الكثير".السعدبدوره، أكد السعد أن "اتفاق الطائف هو ركيزة لبنان"، وقال: "عندما نحاول الابتعاد عنه ندخل البلد في متاهات نحن في غنى عنها".وتحدث عن "النضال المشترك منذ لقاء البريستول و14 آذار 2005"، وقال: "عندما يكون هناك عنوان سياسي يشبهنا ويجمعنا بعيدا من الطائفية، نصل إلى نتيجة. وعندما نبتعد عن هذا العنوان، نخسر المعركة، فالبوصلة الموجودة لدينا، وكل زياراتنا هي محاولة لتوحيد وجهات النظر قدر المستطاع لايجاد ساحة مشتركة لكل الذين يفكرون مثلنا، والتواصل ايضا مع من لديهم العناوين ذاتها، وصولا إلى خلاص لبنان".وقال: "صحيح المرحلة صعبة ودقيقة جدا، ولكن لا خلاص للبنان إلا إذا توحدنا على العناوين الوطنية التي تحدثنا عنها".عنايابعد ذلك، انتقل جنبلاط والوفد المرافق مع رئيس بلدية عنايا - كفربعال مارك عبود إلى دير مار مارون في عنايا، حيث كان في استقبالهم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ ورئيس الدير الاب ميلاد طربيه.وجال الجميع في ارجاء الدير، وزاروا ضريح القديس شربل.وفي ختام الزيارة، قدم محفوظ إلى الحاضرين ذخيرة القديس شربل.