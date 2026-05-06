هذه هوية المستهدف بـغارة الضاحية.. تقارير إسرائيلية أعلنت اسمه

لبنان
هذه هوية المستهدف بـ"غارة الضاحية".. تقارير إسرائيلية أعلنت اسمه
Lebanon 24
06-05-2026
|
13:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة البث
الإسرائيلية
، مساء الأربعاء، أن الغارة التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الأربعاء، استهدفت قائد وحدة "الرضوان" في "
حزب الله
" مالك بلوط.
من ناحيتها، قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إنَّ "الجيش
الإسرائيلي
نجح في تصفية بلوط"، مشيرة إلى أنه "تمّ
القضاء
على عددٍ من المسؤولين الآخرين معه".
وتحدثت القناة أيضاً عن أن هناك تقديرات تفيد بمقتل نائب بلوط أيضاً خلال الغارة، فيما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصدر إن "كل شيء يتم بالتنسيق مع
الأميركيين
".
ومساء، أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، استهداف قائد قوات "الرضوان" في "حزب الله" خلال غارة جوية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال البيان إنه "بناء على موافقة نتنياهو وكاتس، شنت
إسرائيل
هجوماً استهدفت قائد قوات الرضوان بهدف إحباط مخططاته"، مشيراً إلى أن "قادة الرضوان كانوا مسؤولين عن إطلاق النار باتجاه
المستوطنات
الإسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".
وتابع: "لا حصانة لأي إرهابي، وذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل عدو وقاتل.. لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان
الشمال
".
