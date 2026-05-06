هذه هوية المستهدف بـغارة الضاحية.. تقارير إسرائيلية أعلنت اسمه

Advertisement

من ناحيتها، قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إنَّ "الجيش نجح في تصفية بلوط"، مشيرة إلى أنه "تمّ على عددٍ من المسؤولين الآخرين معه".وتحدثت القناة أيضاً عن أن هناك تقديرات تفيد بمقتل نائب بلوط أيضاً خلال الغارة، فيما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصدر إن "كل شيء يتم بالتنسيق مع ".ومساء، أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، استهداف قائد قوات "الرضوان" في "حزب الله" خلال غارة جوية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال البيان إنه "بناء على موافقة نتنياهو وكاتس، شنت هجوماً استهدفت قائد قوات الرضوان بهدف إحباط مخططاته"، مشيراً إلى أن "قادة الرضوان كانوا مسؤولين عن إطلاق النار باتجاه الإسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".وتابع: "لا حصانة لأي إرهابي، وذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل عدو وقاتل.. لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان ".