تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-05-2026 | 13:37
A-
A+
صواريخ GBU في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
صواريخ GBU في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطوّر لافت، أشارت معلومات "لبنان24" إلى استخدام العدو الاسرائيلي صواريخ من نوع GBU في الغارة التي استهدفت منطقة حارة حريك اليوم، ما يعكس تصعيدًا في نوعية الذخائر المستخدمة.
Advertisement

ووفق المعلومات، وفإن مصطلح GBU هو اختصار لـ Guided Bomb Unit، أي "قنابل موجهة"، وهي ذخائر ذكية تُصنّف ضمن الأسلحة الدقيقة، تُزوَّد بأنظمة توجيه تعتمد على الليزر أو نظام تحديد المواقع (GPS)، ما يسمح بإصابتها أهدافها بدقة عالية مقارنة بالقنابل التقليدية.
 

وتتميّز هذه القنابل بقدرتها على اختراق التحصينات أو إصابة أهداف محددة ضمن نطاق ضيق، ما يزيد من فعاليتها العسكرية ويقلل – نظريًا – من هامش الخطأ. ومن بين الأنواع المعروفة ضمن هذه الفئة، القنابل الخارقة للتحصينات أو تلك المخصصة لتدمير مبانٍ ومنشآت حساسة.


وبحسب المعلومات، فان استخدام هذا النوع من الذخائر في منطقة مأهولة كحارة حريك يحمل دلالات خطيرة، سواء لناحية دقة الاستهداف أو حجم الأضرار المحتملة، خصوصًا في ظل الكثافة السكانية، ما يثير مخاوف من ارتفاع الخسائر البشرية والمادية.


وتبقى المعطيات الميدانية بانتظار تأكيدات رسمية حول طبيعة الذخائر المستخدمة وحجم الأضرار الناتجة عن الغارة.
 

وكان الطيران  الحربي الإسرائيلي أغار على حارة حريك، مساء اليوم، مستهدفاً قائد وحدة "الرضوان" في "حزب الله" مالك بلوط، وفق ما اذاعت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انكسرت "الجرّة" بين "بعبدا" و"حارة حريك"؟
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": أفادت تقارير أن سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على مبنى سكني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارات على الضاحية استهدفت أوتوستراد السيد هادي مقابل قهوة المولى وقرب مستسفى الساحل حارة حريك
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الرضوان

لبنان24

البشري

رضوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-05-06
Lebanon24
16:51 | 2026-05-06
Lebanon24
16:49 | 2026-05-06
Lebanon24
16:39 | 2026-05-06
Lebanon24
16:00 | 2026-05-06
Lebanon24
15:32 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24