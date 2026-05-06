صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟

في تطوّر لافت، أشارت معلومات " " إلى استخدام العدو الاسرائيلي صواريخ من نوع GBU في الغارة التي استهدفت منطقة حارة حريك اليوم، ما يعكس تصعيدًا في نوعية الذخائر المستخدمة.

ووفق المعلومات، وفإن مصطلح GBU هو اختصار لـ Guided Bomb Unit، أي "قنابل موجهة"، وهي ذخائر ذكية تُصنّف ضمن الأسلحة الدقيقة، تُزوَّد بأنظمة توجيه تعتمد على الليزر أو نظام تحديد المواقع (GPS)، ما يسمح بإصابتها أهدافها بدقة عالية مقارنة بالقنابل التقليدية.



وتتميّز هذه القنابل بقدرتها على اختراق التحصينات أو إصابة أهداف محددة ضمن نطاق ضيق، ما يزيد من فعاليتها العسكرية ويقلل – نظريًا – من هامش الخطأ. ومن بين الأنواع المعروفة ضمن هذه الفئة، القنابل الخارقة للتحصينات أو تلك المخصصة لتدمير مبانٍ ومنشآت حساسة.





وبحسب المعلومات، فان استخدام هذا النوع من الذخائر في منطقة مأهولة كحارة حريك يحمل دلالات خطيرة، سواء لناحية دقة الاستهداف أو حجم الأضرار المحتملة، خصوصًا في ظل الكثافة السكانية، ما يثير مخاوف من ارتفاع الخسائر البشرية والمادية.





وتبقى المعطيات الميدانية بانتظار تأكيدات رسمية حول طبيعة الذخائر المستخدمة وحجم الأضرار الناتجة عن الغارة.