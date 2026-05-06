|
لبنان
نزوح كثيف من الضاحية عقب الغارة.. وعودة المشهد الإنساني إلى الواجهة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-05-2026
|
13:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات "
لبنان24
" عن حركة نزوح كثيفة جداً من الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد الغارة التي استهدفت المنطقة قبل وقت قصير، حيث شوهدت أعداد كبيرة من الأهالي تغادر منازلها باتجاه مناطق أكثر أمانًا.
وبحسب المعطيات الميدانية، يأتي هذا النزوح بعد فترة قصيرة من عودة السكان تدريجيًا إلى منازلهم في الأسابيع الماضية، ما يعكس حالة من القلق والتوتر المتجدد في صفوف المدنيين، مع تصاعد المخاوف من تكرار الاستهداف.
وسُجّل ازدحام ملحوظ على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى خارج الضاحية، وسط حالة من الإرباك، في حين يعمل عدد من المواطنين على تأمين أماكن بديلة للإقامة، بانتظار اتضاح الصورة الأمنية في الساعات المقبلة.
