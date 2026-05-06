نزوح كثيف من الضاحية عقب الغارة.. وعودة المشهد الإنساني إلى الواجهة

وبحسب المعطيات الميدانية، يأتي هذا النزوح بعد فترة قصيرة من عودة السكان تدريجيًا إلى منازلهم في الأسابيع الماضية، ما يعكس حالة من القلق والتوتر المتجدد في صفوف المدنيين، مع تصاعد المخاوف من تكرار الاستهداف.وسُجّل ازدحام ملحوظ على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى خارج الضاحية، وسط حالة من الإرباك، في حين يعمل عدد من المواطنين على تأمين أماكن بديلة للإقامة، بانتظار اتضاح الصورة الأمنية في الساعات المقبلة.