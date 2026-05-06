محاولة تسلل اسرائيلية من محور وادي الراج.. إصابات وإخلاء جوي

أفادت معلومات " " بأنَّ عناصر من تصدّت لمحاولة تقدّم نفّذتها قوات العدو من جهة وادي الراج، الواقع عند أطراف بلدة في ، حيث اندلعت مواجهات مباشرة في المحور المذكور.

وجرى التعامل مع القوة المتقدمة باستخدام الأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بشكل مباشر.



وبحسب المعطيات الميدانية، شوهدت مروحيات عسكرية معادية تحلّق في أجواء المنطقة، عملت على إخلاء المصابين من أرض المواجهة، وسط حالة استنفار وتحليق مكثّف فوق المحور.