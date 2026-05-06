بعد انتشار صورة لجندي وهو يسيء إلى تمثال السيدة العذراء في الجنوب... كيف علّق الجيش الإسرائيلي؟

وكانت قد انتشرت صورة لجندي إسرائيلي وهو يسيء إلى تمثال للسيدة العذراء في جنوب لبنان.
#للتوضيح | ينظر جيش الدفاع الإسرائيلي بخطورة بالغة إلى هذا الحادث، ويؤكد أن تصرّف الجندي ينحرف بشكل كامل عن القيم المتوقعة من أفراد جيش الدفاع.
🔸 وبحسب الفحص الأولي، فإن الصورة المذكورة التُقطت قبل عدة أسابيع. سيتم التحقيق في الحادث، وسيتم اتخاذ إجراءات قيادية وانضباطية بحق… https://t.co/Hy8q0nZtjj
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) May 6, 2026
#للتوضيح | ينظر جيش الدفاع الإسرائيلي بخطورة بالغة إلى هذا الحادث، ويؤكد أن تصرّف الجندي ينحرف بشكل كامل عن القيم المتوقعة من أفراد جيش الدفاع.
🔸 وبحسب الفحص الأولي، فإن الصورة المذكورة التُقطت قبل عدة أسابيع. سيتم التحقيق في الحادث، وسيتم اتخاذ إجراءات قيادية وانضباطية بحق… https://t.co/Hy8q0nZtjj