لبنان

"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-05-2026 | 14:23
ثغرة أمنية تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
كشف الاستهداف الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأربعاء، عن "ثغرة أمنية" لم يعالجها "حزب الله" رغم انكشافها وبروزها بشكلٍ واضح إثر اغتيالات سابقة.
وقالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنّ تلك الثغرة تتمثل باستخدام قيادات "الحزب" لشقق مكشوفة وفي طبقات عليا ضمن مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو أمر انكشف في اغتيالات سابقة طالت قادة "الحزب" وآخرين من قيادات فلسطينية.


وذكرت المصادر أنّ اختيار طبقات عليا لتمركز القادة يسهل تماماً على الطيران الحربي الإسرائيلي أو صواريخ البوارج تنفيذ "اغتيالات دقيقة"، وهو أمر حصل سابقاً وقد يحصل لاحقاً وسط تصعيدٍ إسرائيلي مُستمر.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن ضربة الضاحية الجنوبية اليوم، أسفرت عن اغتيال قائد وحدة "الرضوان" مالك بلوط إلى جانب أشخاص آخرين معه.


وإثر القصف، شهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة للمواطنين باتجاه مناطق أخرى في بيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
