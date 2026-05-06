تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
13
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-05-2026
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
في تقرير ترجمه "
لبنان24
" إنَّ الهجوم الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأربعاء، هو الأول من نوعه منذ أسابيع حيث استهدف معقلاً لـ"
حزب الله
" في ظل وقف لإطلاق النار.
Advertisement
وفيما تحدثت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن أن المستهدف بالغارة هو قائد قوة "الرضوان" مالك بلوط، أفاد مصدر مقرب من "حزب الله" لوكالة "فرانس برس" بأن القصف أدى إلى اغتيال "قيادي"، من دون ذكر هويته أو منصبه.
كذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن "مقر حزب الله المستهدف أصدر تعليمات بخرق وقف إطلاق النار وتنفيذ هجمات ضد
إسرائيل
".
في الوقت نفسه، قالت "يديعوت أحرونوت" إنّ بلوط شغل منصب قائد "الرضوان" لمُدّة عامين تقريباً منذ كانون الأول 2024 حينما اغتيلَ القائد السابق وسام
الطويل
، أي على عهد أمين عام "حزب الله" السابق السيد
حسن نصرالله
.
وذكرت الصحيفة أنَّ "هذه هي المرة الأولى التي تُهاجم فيها إسرائيل شخصية بارزة في حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار في منتصف شهر نيسان الماضي".
ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أمنية، قولها في وقتٍ سابق إن إسرائيل ليست مقيدة في
لبنان
، وهي تخطط لخطوات حاسمة ضدّ "حزب الله" بما في ذلك في
بيروت
، إذا سنحت لها فرصة عملية.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الهجوم اليوم جاء في وقت حساس، وسط ورود أنباء عن تقدم في المحادثات بين
واشنطن
وطهران، فيما قال مصدر إسرائيلي إنه تم تنسيق الضربة مع
الأميركيين
.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: استهداف مالك بلوط ليس خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: استهداف مالك بلوط ليس خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار
07/05/2026 01:08:31
07/05/2026 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش نجح في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان بحزب الله
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش نجح في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان بحزب الله
07/05/2026 01:08:31
07/05/2026 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: مقتل مالك بلوط قائد قوة الرضوان بحزب الله وتقديرات بمقتل نائبه أيضا في الغارة
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: مقتل مالك بلوط قائد قوة الرضوان بحزب الله وتقديرات بمقتل نائبه أيضا في الغارة
07/05/2026 01:08:31
07/05/2026 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف بـ"غارة الضاحية".. تقارير إسرائيلية أعلنت اسمه
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف بـ"غارة الضاحية".. تقارير إسرائيلية أعلنت اسمه
07/05/2026 01:08:31
07/05/2026 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
السيد حسن نصر
حسن نصرالله
الإسرائيلية
الأميركيين
الإسرائيلي
السيد حسن
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأحزاب الأرمنية أحيت ذكرى 6 أيار: الحرية لا تُمنح بل تُنتزع بالنضال والتضحية
Lebanon 24
الأحزاب الأرمنية أحيت ذكرى 6 أيار: الحرية لا تُمنح بل تُنتزع بالنضال والتضحية
16:56 | 2026-05-06
06/05/2026 04:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور
Lebanon 24
3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور
16:51 | 2026-05-06
06/05/2026 04:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارة الضاحية.. القصف يتجدّد جنوباً وهذه حصيلة غارة السكسكية
Lebanon 24
بعد غارة الضاحية.. القصف يتجدّد جنوباً وهذه حصيلة غارة السكسكية
16:49 | 2026-05-06
06/05/2026 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هكذا يتموّل حزب الله".. تقرير إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
"هكذا يتموّل حزب الله".. تقرير إسرائيليّ يكشف
16:39 | 2026-05-06
06/05/2026 04:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ weekend.. هل يمكن الذهاب للبحر؟
Lebanon 24
في الـ weekend.. هل يمكن الذهاب للبحر؟
16:00 | 2026-05-06
06/05/2026 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
Lebanon 24
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
14:50 | 2026-05-06
06/05/2026 02:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
02:30 | 2026-05-06
06/05/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
13:37 | 2026-05-06
06/05/2026 01:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
14:23 | 2026-05-06
06/05/2026 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف بـ"غارة الضاحية".. تقارير إسرائيلية أعلنت اسمه
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف بـ"غارة الضاحية".. تقارير إسرائيلية أعلنت اسمه
13:27 | 2026-05-06
06/05/2026 01:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:56 | 2026-05-06
الأحزاب الأرمنية أحيت ذكرى 6 أيار: الحرية لا تُمنح بل تُنتزع بالنضال والتضحية
16:51 | 2026-05-06
3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور
16:49 | 2026-05-06
بعد غارة الضاحية.. القصف يتجدّد جنوباً وهذه حصيلة غارة السكسكية
16:39 | 2026-05-06
"هكذا يتموّل حزب الله".. تقرير إسرائيليّ يكشف
16:00 | 2026-05-06
في الـ weekend.. هل يمكن الذهاب للبحر؟
15:32 | 2026-05-06
توضيح من وكيل مصرف لبنان.. ماذا جاء فيه؟
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
07/05/2026 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
07/05/2026 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
07/05/2026 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24