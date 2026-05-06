لبنان

كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-05-2026 | 14:50
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير ترجمه "لبنان24" إنَّ الهجوم الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأربعاء، هو الأول من نوعه منذ أسابيع حيث استهدف معقلاً لـ"حزب الله" في ظل وقف لإطلاق النار.
وفيما تحدثت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن أن المستهدف بالغارة هو قائد قوة "الرضوان" مالك بلوط، أفاد مصدر مقرب من "حزب الله" لوكالة "فرانس برس" بأن القصف أدى إلى اغتيال "قيادي"، من دون ذكر هويته أو منصبه.

كذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن "مقر حزب الله المستهدف أصدر تعليمات بخرق وقف إطلاق النار وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل".

في الوقت نفسه، قالت "يديعوت أحرونوت" إنّ بلوط شغل منصب قائد "الرضوان" لمُدّة عامين تقريباً منذ كانون الأول 2024 حينما اغتيلَ القائد السابق وسام الطويل، أي على عهد أمين عام "حزب الله" السابق السيد حسن نصرالله.

وذكرت الصحيفة أنَّ "هذه هي المرة الأولى التي تُهاجم فيها إسرائيل شخصية بارزة في حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار في منتصف شهر نيسان الماضي".

ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أمنية، قولها في وقتٍ سابق إن إسرائيل ليست مقيدة في لبنان، وهي تخطط لخطوات حاسمة ضدّ "حزب الله" بما في ذلك في بيروت، إذا سنحت لها فرصة عملية. 

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الهجوم اليوم جاء  في وقت حساس، وسط ورود أنباء عن تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، فيما قال مصدر إسرائيلي إنه تم تنسيق الضربة مع الأميركيين.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
