تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد غارة الضاحية.. القصف يتجدّد جنوباً وهذه حصيلة غارة السكسكية

Lebanon 24
06-05-2026 | 16:49
A-
A+
بعد غارة الضاحية.. القصف يتجدّد جنوباً وهذه حصيلة غارة السكسكية
بعد غارة الضاحية.. القصف يتجدّد جنوباً وهذه حصيلة غارة السكسكية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إثر الاستهداف طال الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي غارات جوية طالت بلدات عدّة في جنوب لبنان.
Advertisement


وذكرت المعلومات الميدانية أنَّ القصف طال مناطق برعشيت، أرزي، النبطية الفوقا، المنطقة الواقعة بين المجادل وجويا، بلاط، دبين، زوطر، شقرا، كفرا، صريفا، المنصوري، بيوت السياد، ميفدون، الدوير، تول، ياطر.
 
 
في غضون ذلك، أفيد عن إطلاق رشقة صاروخية مؤلفة من 10 صواريخ باتجاه تجمعات لجنود العدو في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

وعلى صعيد غارة الضاحية، أفيد بأن القصف أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الأشخاص، فيما أعلنت وزارة الصحة العامة أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية قضاء صيدا أدت إلى 4 شهداء و33 جريحا من بينهم 6 أطفال و4 سيدات.


كذلك، قالت الوزارة إنَّ عدد الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي ارتفع إلى 2715 شهيدا و 8353 جريحا.
 
مواضيع ذات صلة
القصف يتجدّد جنوباً.. مناطق تتعرّض لغارات إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... الضاحية وبلدات جنوبيّة تحت القصف
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من وزارة الصحة: هذه حصيلة الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الشهداء

النبطية

منصوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-05-06
Lebanon24
16:51 | 2026-05-06
Lebanon24
16:39 | 2026-05-06
Lebanon24
16:00 | 2026-05-06
Lebanon24
15:32 | 2026-05-06
Lebanon24
14:54 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24