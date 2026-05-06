في الـ weekend.. هل يمكن الذهاب للبحر؟

بعد المنخفض الجوي الذي شهده وترافق مع تساقط أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، وبعد أجواء صيفية بامتياز، بدأ السؤال يتكرر بشأن طقس الـ ، وهل يمكن الذهاب للبحر؟في هذا السياق، كشف رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ، لـ" "، أنّ أجواء ربيعية ستسيطر على نهاية الأسبوع، بحيث يمكن التوجه إلى قمم الجبال لمشاهدة الثلوج، كما يمكن أيضاً الاستمتاع بالبحر لمن يرغب.وأشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة كتل هوائية دافئة، ما سيؤدي إلى تجاوز المعدلات الموسمية في بعض المناطق، مع ارتفاع إضافي يُقدَّر بين 6 و8 درجات حتى نهاية الأسبوع.