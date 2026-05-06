تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-05-2026 | 16:51
A-
A+
3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور
3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرَ معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية والاستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن "خط الدفاع الأمامي للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان"، والذي جاء تحت تسمية "الخط الأصفر".
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" ذكر إنه "تمَّ تحديد الخط الأصفر عمداً على طول تضاريس رئيسية لتحقيق ميزة دفاعية ولإنشاء منطقة عازلة محددة جيداً تفصل المستوطنات الشمالية الإسرائيلية عن قوات حزب الله البرية".

وذكر التقرير أنَّ "المواقع المرتفعة في رأس البياضة القريبة من صور وقلعة الشقيف - أرنون القريبة من مرجعيون، وجبال كريستوباني (الكتف الغربي لجبل الشيخ وهي منطقة جغرافية تربط بين لبنان وسوريا والجولان)، تتمتع بمراقبة شاملة ورؤية عميقة لمناطق عمليات حزب الله"، وتابع: "لا يزال وادي سلوقي، وهو خندق طبيعي كان يُستخدم كأحد معاقل حزب الله، يكشف عن بنية تحتية تابعة للحزب كان من المقرر تفكيكها منذ سقوطه في آذار 2026".

وأكمل: "تقع 52 قرية خلف الخط الأصفر للجيش الإسرائيلي، وقد تم إخلاء معظمها بالفعل منذ بدء القتال في 8 تشرين الأول 2023. في الوقت نفسه، فإن القوات الإسرائيلية لا تحتل سلسلة من المواقع القتالية على امتداد الخط الأصفر البالغ طوله 130 كيلومتراً".

ويقول التقرير  إنه "يمكن إدارة فرض الخط الأصفر من خلال مزيج من دوريات الطائرات المسيرة المستمرة، وعناصر المناورة التي تسيطر على التضاريس الرئيسية، وغيرها من القدرات المستخدمة"، وأضاف: "يُشكل هذا الحاجز بمثابة تحذير للبنانيين من عبور الحدود إلى القرى التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله جنوب الخط الأصفر، في الوقت الذي تكتشف فيه قوات الجيش الإسرائيلي المزيد من أسلحة حزب الله وبنيته التحتية وتُفككها".

وختم: "إذا سُمح للمدنيين اللبنانيين بعبور الخط الأصفر، فسيكون عناصر حزب الله أول من يعودون إلى 52 قرية ويُهددون المستوطنات الإسرائيلية بشكل مباشر".

المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
باسيل: بيروت منزوعة السلاح يتطلب ضمان ألا تحتلها إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
3 مدنيين من عائلة واحدة تحت أنقاض منزلهم وأعمال الإنقاذ بانتظار موافقة "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
3 عناوين لبنانية الى الجولة الثانية من مفاوضات واشنطن الخميس
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الرئيسي

الشمالي

الغربي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-05-06
Lebanon24
16:49 | 2026-05-06
Lebanon24
16:39 | 2026-05-06
Lebanon24
16:00 | 2026-05-06
Lebanon24
15:32 | 2026-05-06
Lebanon24
14:54 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24