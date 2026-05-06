لبنان
3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-05-2026
|
16:51
نشرَ معهد "ألما"
الإسرائيلي
للدراسات الأمنية والاستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن "خط الدفاع الأمامي للجيش الإسرائيلي في جنوب
لبنان
"، والذي جاء تحت تسمية "الخط الأصفر".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
ذكر إنه "تمَّ تحديد الخط الأصفر عمداً على طول تضاريس رئيسية لتحقيق ميزة دفاعية ولإنشاء منطقة عازلة محددة جيداً تفصل المستوطنات الشمالية
الإسرائيلية
عن قوات
حزب الله
البرية".
وذكر التقرير أنَّ "المواقع المرتفعة في رأس البياضة القريبة من صور وقلعة الشقيف - أرنون القريبة من مرجعيون، وجبال كريستوباني (الكتف
الغربي
لجبل الشيخ وهي منطقة جغرافية تربط بين لبنان وسوريا والجولان)، تتمتع بمراقبة شاملة ورؤية عميقة لمناطق عمليات حزب الله"، وتابع: "لا يزال وادي سلوقي، وهو خندق طبيعي كان يُستخدم كأحد معاقل حزب الله، يكشف عن بنية تحتية تابعة للحزب كان من المقرر تفكيكها منذ سقوطه في آذار 2026".
وأكمل: "تقع 52 قرية خلف الخط الأصفر للجيش الإسرائيلي، وقد تم إخلاء معظمها بالفعل منذ بدء القتال في 8 تشرين الأول 2023. في الوقت نفسه، فإن القوات الإسرائيلية لا تحتل سلسلة من المواقع القتالية على امتداد الخط الأصفر البالغ طوله 130 كيلومتراً".
ويقول التقرير إنه "يمكن إدارة فرض الخط الأصفر من خلال مزيج من دوريات الطائرات المسيرة المستمرة، وعناصر المناورة التي تسيطر على التضاريس الرئيسية، وغيرها من القدرات المستخدمة"، وأضاف: "يُشكل هذا الحاجز بمثابة تحذير للبنانيين من عبور الحدود إلى القرى التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله جنوب الخط الأصفر، في الوقت الذي تكتشف فيه قوات الجيش الإسرائيلي المزيد من أسلحة حزب الله وبنيته التحتية وتُفككها".
وختم: "إذا سُمح للمدنيين اللبنانيين بعبور الخط الأصفر، فسيكون عناصر حزب الله أول من يعودون إلى 52 قرية ويُهددون المستوطنات الإسرائيلية بشكل مباشر".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
