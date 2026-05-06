تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتفاق وشيك؟ ترامب يراهن على تفاهم مع إيران وهذا ما قيل عن لبنان

Lebanon 24
06-05-2026 | 23:11
A-
A+
اتفاق وشيك؟ ترامب يراهن على تفاهم مع إيران وهذا ما قيل عن لبنان
اتفاق وشيك؟ ترامب يراهن على تفاهم مع إيران وهذا ما قيل عن لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بات "ممكناً جداً"، بعد ما وصفه بـ"محادثات جيدة جداً" جرت خلال الساعات الماضية.
Advertisement

وأوضح ترامب، خلال حديثه للصحافيين في المكتب البيضوي: "أجرينا محادثات جيدة جداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جداً أن نتوصل إلى اتفاق"، الحرب قد تنتهي سريعا.

وأضاف أن واشنطن منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: "لن يحصلوا على سلاح نووي، وقد وافقوا على هذا ضمن أمور أخرى"، قبل أن يشير إلى أن "معظم قادة إيران قتلوا ونحن انتصرنا".

وكان ترامب قد قال في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه سيمنح طهران أسبوعاً للتوصل إلى اتفاق.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن واشنطن تعتقد أنها باتت قريبة من اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. وبحسب الموقع، يدور البحث حول "مذكرة تفاهم من صفحة واحدة" تضع إطاراً لإنهاء القتال وفتح باب مفاوضات نووية أكثر تفصيلاً، وسط انتظار رد إيراني خلال 48 ساعة. 

من جهة أخرى، أفادت شبكة "أن بي سي نيوز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن تراجع ترامب المفاجئ عن خطة إعادة فتح مضيق هرمز جاء بعد ردود فعل غاضبة من حلفاء واشنطن، مشيرة إلى أن السعودية علّقت قدرة الجيش الأميركي على استخدام قواعدها ومجالها الجوي لتنفيذ "مشروع الحرية". 

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر أن رداً إيرانياً على المقترح الأميركي متوقع اليوم الخميس، فيما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين أن إعلان ترامب تعليق "مشروع الحرية" لم يكن متوقعاً.
أما في إسرائيل، فنقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران قد يشكل "طوق نجاة" للنظام الإيراني، محذراً من أنه قد يبقي ترسانة الصواريخ الإيرانية سليمة، ويحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: نتحدث مع إيران وسنرى إمكانية الوصول إلى اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي: يبدو أن وقف إطلاق النار في لبنان بات وشيكا
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أشعر باقترابنا من إبرام إتّفاق لكن سنرى ما سيحدث
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نجري مباحثات مع إيران لتحديد ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أوسع
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-07
Lebanon24
02:50 | 2026-05-07
Lebanon24
02:45 | 2026-05-07
Lebanon24
02:30 | 2026-05-07
Lebanon24
02:23 | 2026-05-07
Lebanon24
02:15 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24