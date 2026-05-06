بعد غارة الضاحية.. القصف الإسرائيلي مستمر على الجنوب

بعد غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائد فرقة في ، استمر القصف الاسرائيلي على الجنوب.

Advertisement

وفي آخر التطرات، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي العنيف فجرا، محور وراميا، رافقه رمايات رشاشة على أطراف البلدتين.

كما استهدف الحجير والغندورية.



من جهة أخرى، أدت الغارة الاسرائيلية على ليلا، الى سقوط إصابة عملت فرق من الدفاع المدني نقلها الى مستشفى في صور.

بالتوازي، استهدفت غارة إسرائيلية "فان" على طريق حبوش قرب مبنى النافعة، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

واستهدفت مسيّرة اسرائيلية، شاحنة نقل سيارات (بلاطة) قرب محطة "صفا" على طريق ميفدون، وافيد عن سقوط .



كما تعرضت قرابة السابعة والنصف صباحا، بلدات: حبوش، دير والكفور لقصف مدفعي مركز وعنيف.



وكان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار فجرا على بلدة كفررمان.