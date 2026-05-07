تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026

Lebanon 24
07-05-2026 | 00:39
A-
A+
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "إطلاق موسم الري لعام 2026 اعتباراً من اليوم، من سدّ الزرارية وصولاً إلى منطقة الغازية، وذلك بعد إنجاز أعمال واسعة من الصيانة والتأهيل والتنظيف، رغم الظروف الأمنية الدقيقة والتحديات الاستثنائية التي يشهدها الجنوب اللبناني".
Advertisement

وقالت: "تمكّنت فرق المصلحة، خلال فترة وجيزة وفي ظروف ميدانية عالية المخاطر، من إعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية المتضررة بفعل الاعتداءات الأخيرة، بما في ذلك معالجة الأضرار التي طالت أجزاء من منشآت الري، وصيانة المآخذ، وتنظيف المقاطع المائية والأنفاق والقنوات الرئيسية والفرعية، بما يضمن استمرارية تدفق المياه وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة".

أضافت: "يهدف هذا الموسم إلى تأمين مياه الري للساحل الجنوبي لريّ أكثر من 6000 هكتار من الأراضي الزراعية، بما يحفظ الأمن الغذائي، ويدعم صمود المزارعين، ويؤمّن استمرارية القطاع الزراعي في المناطق الجنوبية".

وأكدت أنّ "فرقها الفنية والإدارية واصلت أعمالها الميدانية رغم المخاطر والتهديدات الأمنية، حيث جرى التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني وإحاطته بالتحركات والأشغال المنفذة، حفاظاً على سلامة العاملين وضمان حسن سير الأعمال واستمرارية المرفق العام".

ودعت "جميع المزارعين إلى التعاون الكامل معها لإنجاح موسم الري، واعتماد الاستخدام الرشيد للمياه والمحافظة عليها من الهدر، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي واستمرارية توزيعه بعدالة وكفاءة على مختلف المناطق المستفيدة".
مواضيع ذات صلة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت الانتهاء من تنفيذ الأشغال في منطقة طيرفلسيه
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: فرقنا مستمرّة في تشغيل معمل عبد العال
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف العبارة الاحتياطية التي تمر فوق نهر الليطاني في منطقة برج رحال والتي تقع قرب مصلحة ري الجنوب التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

الجيش اللبناني

نهر الليطاني

الزرارية

من اليوم

الغازية

حسن سير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-07
Lebanon24
02:50 | 2026-05-07
Lebanon24
02:45 | 2026-05-07
Lebanon24
02:30 | 2026-05-07
Lebanon24
02:23 | 2026-05-07
Lebanon24
02:15 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24