المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026

أعلنت في بيان، "إطلاق موسم لعام 2026 اعتباراً ، من سدّ وصولاً إلى منطقة ، وذلك بعد إنجاز أعمال واسعة من الصيانة والتأهيل والتنظيف، رغم الظروف الأمنية الدقيقة والتحديات الاستثنائية التي يشهدها الجنوب اللبناني".وقالت: "تمكّنت فرق المصلحة، خلال فترة وجيزة وفي ظروف ميدانية عالية المخاطر، من إعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية المتضررة بفعل الاعتداءات الأخيرة، بما في ذلك معالجة الأضرار التي طالت أجزاء من منشآت الري، وصيانة المآخذ، وتنظيف المقاطع المائية والأنفاق والقنوات الرئيسية والفرعية، بما يضمن استمرارية تدفق المياه وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة".أضافت: "يهدف هذا الموسم إلى تأمين مياه الري للساحل الجنوبي لريّ أكثر من 6000 هكتار من الأراضي الزراعية، بما يحفظ الأمن الغذائي، ويدعم صمود المزارعين، ويؤمّن استمرارية القطاع الزراعي في المناطق الجنوبية".وأكدت أنّ "فرقها الفنية والإدارية واصلت أعمالها الميدانية رغم المخاطر والتهديدات الأمنية، حيث جرى التنسيق الدائم مع وإحاطته بالتحركات والأشغال المنفذة، حفاظاً على سلامة العاملين وضمان الأعمال واستمرارية المرفق العام".ودعت "جميع المزارعين إلى التعاون الكامل معها لإنجاح موسم الري، واعتماد الاستخدام الرشيد للمياه والمحافظة عليها من الهدر، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي واستمرارية توزيعه بعدالة وكفاءة على مختلف المناطق المستفيدة".