تمايز واضح بين الرئيسين

برز في الآونة الأخيرة تمايز واضح بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مقاربة عدد من الملفات الحساسة، لا سيما تلك المرتبطة بالتطورات المرتبطة بإسرائيل.وبحسب مصادر سياسية، فإن هذا التباين لم يعد محصورًا في التفاصيل، بل بات يعكس اختلافًا في الرؤية العامة لكيفية إدارة المرحلة.اللافت أن تفسير هذا الخلاف ينقسم بين من يربطه بتأثير التوجه السعودي على بعض المواقف، وبين من يرى أن سلام ينطلق من قناعة شخصية تتعلق بأسلوب التعاطي مع . ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع، وأن إدارة الخلاف لا تزال ضمن الأطر السياسية التقليدية.