الجيش الاسرائيلي نشره.. فيديو لعمليات عسكرية في الجنوب

زعم الجيش الاسرائيلي أنه استهدف 15 بنية تحتية لحزب الله أمس في عدة مناطق جنوبية.



وكتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على "أكس": أغار الجيش الاسرائيلي أمس على أكثر من 15 بنية تحتية في عدة مناطق بجنوب ومن بينها مستودعات ومواقع لتصنيع وسائل قتالية ومقرات قيادة ومواقع إطلاق ومبانٍ استخدمت لأغراض عسكرية حيث عمل عناصر من داخل المباني للدفع بمخططات ضد الجيش الاسرائيلي في وضد .



وقال:" كما دمرت داخل مواقع الإطلاق التي تم استهدافها منصات صاروخية كان يستخدمها حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو أراضي إسرائيل".

🔸أغار جيش الدفاع أمس على أكثر من 15 بنية تحتية إرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان ومن بينها مستودعات ومواقع لتصنيع وسائل قتالية ومقرات قيادة ومواقع إطلاق ومبانٍ استخدمت لأغراض عسكرية حيث عمل عناصر حزب الله من داخل المباني للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب… pic.twitter.com/HMjkJeJIvi — (@AvichayAdraee) May 7, 2026