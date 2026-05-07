الجيش الاسرائيلي نشره.. فيديو لعمليات عسكرية في الجنوب

🔸أغار جيش الدفاع أمس على أكثر من 15 بنية تحتية إرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان ومن بينها مستودعات ومواقع لتصنيع وسائل قتالية ومقرات قيادة ومواقع إطلاق ومبانٍ استخدمت لأغراض عسكرية حيث عمل عناصر حزب الله من داخل المباني للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب… pic.twitter.com/HMjkJeJIvi
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 7, 2026
