ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟

ككل عام ينتظر اللبنانيون والمغتربون المهرجانات الفنية الصيفية التي تستقطب أهم النجوم في والعالم العربي والعالم، الا ان صيف 2026 على ما يبدو لن يكون حافلا بسبب الأوضاع غير المُستقرة التي يعيشها لبنان.وبسبب الأوضاع الأمنية والاعتداءات المُستمرة على لبنان قررت عدة لجان مهرجانات إما إلغاء نشاطاتها أو تعليقها هذا الصيف بانتظار ما سيحصل من تطورات، خاصة وان التحضيرات والعقود مع الفنانين الأجانب تحتاج إلى استقرار وظروف مُناسبة.ومن المهرجانات التي أُلغيت، مهرجانات الدولية التي كانت الأولى التي أعلنت تأجيل حفلات صيف 2026 وإلغاء حفل الفنان وائل كفوري الذي كان مقرراً في 25 حزيران بسبب "الظروف " الناتجة عن الحرب في لبنان والمنطقة.من جهتها، أعلنت رئيسة لجنة مهرجانات الدولية أنّ التحضيرات كانت تمضي نحو إطلاق دورةٍ مميزة لصيف 2026 ببرنامجٍ متنوّع يضمّ 4 حفلات متتالية ابتداءً من أول ، الا أنّ الرياح التي تعصف بالبلد "فرملت" اندفاعة الحماسة، وعليه تترقّب اللجنة مسار الأمور لتبني على الشّيء مقتضاه.مهرجانات بيت الدين كانت قد ألغت دورة 2025 سابقاً بسبب الظروف الأمنية، ما زاد التوقعات بإمكانية تأثر موسم 2026 أيضاً إذا استمر الوضع الحالي.أما في ما يتعلق بمهرجانات الدولية فلا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي نهائي بإلغائها لعام 2026، لكن ثمة احتمال التأجيل أو تقليص النشاطات.كما ان مهرجانات بيبلوس الدولية وفعاليات أخرى ما زالت أوضاعها غير محسومة بالكامل بحسب التطورات الأمنية.أما حفل الفنان وائل كفوري في 1 و2 آب في الفوروم دو فلا يزال قائما حتى الساعة.وفي ما يتعلق بحفل الفنان المصري عمرو المُنتظر في الأول من آب في الواجهة البحرية لبيروت فلا يزال قائما حيث لم يصدر أي بيان رسمي بعد بإلغائه أو تأجيله.