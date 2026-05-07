تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-05-2026 | 03:45
A-
A+
ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ككل عام ينتظر اللبنانيون والمغتربون المهرجانات الفنية الصيفية التي تستقطب أهم النجوم في لبنان والعالم العربي والعالم، الا ان صيف 2026 على ما يبدو لن يكون حافلا بسبب الأوضاع غير المُستقرة التي يعيشها لبنان. 
Advertisement

وبسبب الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية المُستمرة على لبنان قررت عدة لجان مهرجانات إما إلغاء نشاطاتها أو تعليقها هذا الصيف بانتظار ما سيحصل من تطورات، خاصة وان التحضيرات والعقود مع الفنانين الأجانب تحتاج إلى استقرار وظروف مُناسبة. 

ومن المهرجانات التي أُلغيت، مهرجانات الأرز الدولية التي كانت الأولى التي أعلنت تأجيل حفلات صيف 2026 وإلغاء حفل الفنان وائل كفوري الذي كان مقرراً في 25 حزيران بسبب "الظروف القاهرة" الناتجة عن الحرب في لبنان والمنطقة.

من جهتها، أعلنت رئيسة لجنة مهرجانات جونية الدولية أنّ التحضيرات كانت تمضي نحو إطلاق دورةٍ مميزة لصيف 2026 ببرنامجٍ متنوّع يضمّ 4 حفلات متتالية ابتداءً من أول تموز، الا أنّ الرياح التي تعصف بالبلد "فرملت" اندفاعة الحماسة، وعليه تترقّب اللجنة مسار الأمور لتبني على الشّيء مقتضاه.

مهرجانات بيت الدين كانت قد ألغت دورة 2025 سابقاً بسبب الظروف الأمنية، ما زاد التوقعات بإمكانية تأثر موسم 2026 أيضاً إذا استمر الوضع الحالي.

أما في ما يتعلق بمهرجانات بعلبك الدولية فلا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي نهائي بإلغائها لعام 2026، لكن ثمة احتمال التأجيل أو تقليص النشاطات.

كما ان مهرجانات بيبلوس الدولية وفعاليات أخرى ما زالت أوضاعها غير محسومة بالكامل بحسب التطورات الأمنية.

أما حفل الفنان وائل كفوري في 1 و2 آب في الفوروم دو بيروت فلا يزال قائما حتى الساعة.

وفي ما يتعلق بحفل الفنان المصري عمرو دياب المُنتظر في الأول من آب في الواجهة البحرية لبيروت فلا يزال قائما حيث لم يصدر أي بيان رسمي بعد بإلغائه أو تأجيله.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
موضة صيف 2026.. راحة وأناقة بألوان جريئة
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 12:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أوقفت بيع البطاقات... لجنة مهرجانات الأرز الدولية تعلن تأجيل المهرجان للعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 12:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو مصير مفاوضات لبنان مع إسرائيل؟ خبيرٌ أميركي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 12:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مصير الإمتحانات الرسمية؟
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 12:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

القاهرة

إسرائيل

من جهته

بيروت

بعلبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-05-07
Lebanon24
05:48 | 2026-05-07
Lebanon24
05:42 | 2026-05-07
Lebanon24
05:38 | 2026-05-07
Lebanon24
05:30 | 2026-05-07
Lebanon24
05:21 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24