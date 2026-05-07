الربيع يفرض سيطرته.. كيف سيكون طقس عطلة نهاية الأسبوع؟

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية بأن طقساً ربيعياً مستقراً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الأسبوع.

ومن المتوقع أن يكون طقس يوم غد الجمعة قليل الغيوم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية، خاصة في جنوب البلاد، مع استمرار انخفاض نسبة الرطوبة ونشاط للرياح أحياناً.



وأشارت المصلحة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع التدريجي لتتخطى معدلاتها الموسمية ابتداءً من يوم السبت، حيث تسود أجواء صافية مع رياح ناشطة. وتستمر هذه الأجواء مع حرارة أعلى من معدلاتها ورطوبة منخفضة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة:



على الساحل: من 15 إلى 24 درجة.



فوق الجبال: من 7 إلى 20 درجة.



في الداخل: من 7 إلى 27 درجة.



أما الرياح السطحية فهي شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها بين 10 و40 كم/س، بينما يكون حال البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 20 درجة.