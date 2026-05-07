مسعد: وفاة حسين الرمال في سجن رومية جريمة موصوفة

وأشار مسعد في بيان إلى أن الرمال أمضى "22 شهراً في السجن بلا محاكمة بسبب شيك بلا رصيد"، منتقداً بقاء أب لأربعة أطفال خلف القضبان حتى الموت، في وقت "يتنقل فيه سارقو الودائع ومهربو الأموال بين المصارف والقصور بلا حساب". شنّ النائب هجوماً عنيفاً على المنظومة القضائية والسياسية في ، معتبراً أن وفاة السجين حسين الرمال في "ليست وفاة طبيعية، بل جريمة موصوفة ارتُكبت بحق مواطن سحقه الظلم ودفنه الإهمال".

وأضاف: "في ، يُسجن الفقير لأنه تعثّر، ويُكرَّم الناهب لأنه محميّ".



وتساءل مسعد عن طبيعة الدولة التي "تموت فيها العدالة على أبواب السجون وتلاحق الضحية وتترك كبار المرتكبين أحراراً"، محمّلاً الدولة والقضاء والمنظومة المالية والسياسية المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة، مؤكداً أن "الذي قتل حسين الرمال ليس المرض فقط، بل نظام كامل فقد إنسانيته"، واصفاً الصمت الرسمي بـ "الشريك في الجريمة".



