إسرائيل تؤكد: عمليتنا نجحت في الضاحية الجنوبية لبيروت



وأكدت أن بلوط كان يتولى قيادة وحدة "الرضوان"، قبل أن يتم استهدافه في العملية الأخيرة. أعلن الجيش رسمياً اغتيال قائد قوة "الرضوان" في " " أحمد غالب بلوط، المعروف باسم "مالك"، بعد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس.

وفي بيان، زعم المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش قضى على أكثر من 220 عنصرا في صفوف حزب الله منذ سريان تفاهمات وقف إطلاق النار.



أضاف:" منذ دخول تفاهمات وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ تم على أكثر من مخرب وقائد من حزب الله كانوا يشكلون تهديدًا على قوات الجيش.

تابع:" في إطار التعاون بين سلاح الجو والقوات المقاتلة البرية تم خلال الأسبوع الأخير القضاء على أكثر من 85 عنصرا في صفوف حزب الله. بالإضافة إلى تصفية قائد قوة الرضوان أمس تم القضاء على عدد من أبرز العناصر في إطار الهجمات ومنهم حسب الادعاء الاسرائيلي، محمد – رئيس شعبة استخبارات وحدة نصر خلال السنوات الأخيرة، وحسين حسن روماني – مسؤول في مجال الدفاع الجوي في حزب الله".



