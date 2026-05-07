تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إسرائيل تؤكد: عمليتنا نجحت في الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
07-05-2026
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
رسمياً اغتيال قائد قوة "الرضوان" في "
حزب الله
" أحمد غالب بلوط، المعروف باسم "مالك"، بعد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس.
Advertisement
وأكدت
إسرائيل
أن بلوط كان يتولى قيادة وحدة "الرضوان"، قبل أن يتم استهدافه في العملية الأخيرة.
وفي بيان، زعم المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
ان الجيش قضى على أكثر من 220 عنصرا في صفوف حزب الله منذ سريان تفاهمات وقف إطلاق النار.
أضاف:" منذ دخول تفاهمات وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ تم
القضاء
على أكثر من مخرب وقائد من حزب الله كانوا يشكلون تهديدًا على قوات الجيش.
تابع:" في إطار التعاون بين سلاح الجو والقوات المقاتلة البرية تم خلال الأسبوع الأخير القضاء على أكثر من 85 عنصرا في صفوف حزب الله. بالإضافة إلى تصفية قائد قوة الرضوان أمس تم القضاء على عدد من أبرز العناصر في إطار الهجمات ومنهم حسب الادعاء الاسرائيلي، محمد
علي بزي
– رئيس شعبة استخبارات وحدة نصر خلال السنوات الأخيرة، وحسين حسن روماني – مسؤول في مجال الدفاع الجوي في حزب الله".
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا تهاجم الآن في الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور جنوبي لبنان
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا تهاجم الآن في الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور جنوبي لبنان
07/05/2026 15:24:36
07/05/2026 15:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت محاولة اغتيال
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت محاولة اغتيال
07/05/2026 15:24:36
07/05/2026 15:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً قرب مستشفى بهمن
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً قرب مستشفى بهمن
07/05/2026 15:24:36
07/05/2026 15:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء فتح الطريق في الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
بدء فتح الطريق في الضاحية الجنوبية لبيروت
07/05/2026 15:24:36
07/05/2026 15:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
افيخاي ادرعي
الإسرائيلي
حزب الله
علي بزي
افيخاي
القضاء
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
الغارات الإسرائيلية على الجنوب تتواصل..
Lebanon 24
الغارات الإسرائيلية على الجنوب تتواصل..
07:29 | 2026-05-07
07/05/2026 07:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هدى غادرت مركز "المدرسة الكويتيّة" لإيواء النّازحين ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
هدى غادرت مركز "المدرسة الكويتيّة" لإيواء النّازحين ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
08:17 | 2026-05-07
07/05/2026 08:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بو صعب: قانون العفو العام في أمتاره الأخيرة والعدالة هي المطلب
Lebanon 24
بو صعب: قانون العفو العام في أمتاره الأخيرة والعدالة هي المطلب
07:59 | 2026-05-07
07/05/2026 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت زحلة.. ماذا أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن قوتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت زحلة.. ماذا أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن قوتها؟
07:53 | 2026-05-07
07/05/2026 07:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي يزعم القضاء على عنصر من حزب الله أطلق صواريخ باتجاه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
أدرعي يزعم القضاء على عنصر من حزب الله أطلق صواريخ باتجاه الجيش الاسرائيلي
07:50 | 2026-05-07
07/05/2026 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
Lebanon 24
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
14:50 | 2026-05-06
06/05/2026 02:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
09:30 | 2026-05-06
06/05/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
13:37 | 2026-05-06
06/05/2026 01:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
14:23 | 2026-05-06
06/05/2026 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
14:54 | 2026-05-06
06/05/2026 02:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:29 | 2026-05-07
الغارات الإسرائيلية على الجنوب تتواصل..
08:17 | 2026-05-07
هدى غادرت مركز "المدرسة الكويتيّة" لإيواء النّازحين ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
07:59 | 2026-05-07
بو صعب: قانون العفو العام في أمتاره الأخيرة والعدالة هي المطلب
07:53 | 2026-05-07
هزة أرضية جديدة ضربت زحلة.. ماذا أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن قوتها؟
07:50 | 2026-05-07
أدرعي يزعم القضاء على عنصر من حزب الله أطلق صواريخ باتجاه الجيش الاسرائيلي
07:47 | 2026-05-07
استهداف فريق الدفاع المدني على طريق عام عدشيت
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
07/05/2026 15:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
07/05/2026 15:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
07/05/2026 15:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24