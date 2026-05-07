تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيان من طيران الشرق الأوسط.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
07-05-2026 | 05:42
A-
A+
بيان من طيران الشرق الأوسط.. إليكم تفاصيله
بيان من طيران الشرق الأوسط.. إليكم تفاصيله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي: 
 
تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للفترة الممتدة من الجمعة 8 آيار 2026 ولغاية الخميس 14 آيار 2026، بحيث ستعمد الشركة الى تسيير رحلات بشكل منتظم الى معظم وجهاتها في اوروبا وافريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي مع استمرار تعليق رحلات الشركة الى الدمام و الكويت والنجف واستئناف تدريجي لرحلات دبي المجدولة تحت رقم ME428/429 المسائية مع استمرار تعليق رحلة الدوحة الليلية المجدولة تحت رقم ME434/435 وبالتالي يصبح جدول مواعيد الشركة كالتالي:
Advertisement

1) جدول رحلات الشركة الى المملكة المتحدة وأوروبا:

تلغى رحلات لندن المسائية ME203/204 من 8 ولغاية 14 آيار، كما وتلغى رحلة فرانكفورت ليوم الجمعة 8 آيار وتلغى بروكسيل ليوم الأربعاء 13 آيار 2026، وتلغى رحلة روما ME231/232 ليوم الثلاثاء 12 آيار 2026 ليصار الى دمجها مع رحلة ميلانو يوم الاربعاء بتاريخ 13 آيار 2026 تحت الرقم ME235/235 وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى المملكة المتحدة واوروبا كالتالي:
 
 
 
2) جدول رحلات الشركة الى الشرق الأوسط وشمالي افريقيا:
ستعمد الشركة الى تسيير رحلات يومية الى عمان و زيادة عدد رحلاتها الى بغداد واربيل بشكل تدريجي، مع ابقاء رحلات النجف ملغاة. كما وستقوم الشركة بالغاء رحلات اثينا الصباحية المجدولة تحت رقم ME251/252  لأيام الأثنين والاربعاء والجمعة وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى الشرق الأوسط وشمالي افريقيا كالتالي:
 
 
3) جدول رحلات الشركة الى الخليج العربي:
تعمد الشركة الى تسيير رحلات يومية الى دبي مع زيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي الى كل من أبو ظبي والدوحة، كما سيتم تخفيض عدد الرحلات الى كل من الرياض وجدة مع المحافظة على مواعيد صباحية ومسائية كما وسيستمر الغاء رحلات الشركة الى كل من الكويت والدمام، وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى الخليج العربي كالتالي:
 
 
4) جدول رحلات الشركة الى غربي افريقيا:
ستحافظ الشركة على جدول رحلاتها الحالي الى غربي افريقيا بواقع 4  رحلات اسبوعياً الى ابيدجان ورحلتين اسبوعياً الى كل من لاغوس واكرا كالتالي:
 
 
 
سياسة مرونة التذاكر – في حال إلغاء الرحلة Ticket Flexibility Policy In Case of Flight Cancellation:
إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تاريخ الرحلة.
استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات في حال إلغاء الرحلة.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية:  81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb  أو موقع الشركة www.mea.com.lb


يبقى الوضع متغيراً، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يُرجى من الركاب الكرام مراجعة مركز الاتصالات MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على آخر التعديلات.
مواضيع ذات صلة
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من شركة طيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات... إليكم تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط… إليكم هذا البيان
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

المملكة

أوروبا

الخليج

الكويت

الرياض

اوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:50 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-07
Lebanon24
08:17 | 2026-05-07
Lebanon24
07:59 | 2026-05-07
Lebanon24
07:53 | 2026-05-07
Lebanon24
07:50 | 2026-05-07
Lebanon24
07:47 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24