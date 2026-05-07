بيان من طيران الشرق الأوسط.. إليكم تفاصيله

صدر عن شركة طيران البيان التالي:



1) جدول رحلات الشركة الى المتحدة وأوروبا:



تلغى رحلات المسائية ME203/204 من 8 ولغاية 14 آيار، كما وتلغى رحلة فرانكفورت ليوم الجمعة 8 آيار وتلغى بروكسيل ليوم الأربعاء 13 آيار 2026، وتلغى رحلة روما ME231/232 ليوم الثلاثاء 12 آيار 2026 ليصار الى دمجها مع رحلة ميلانو يوم الاربعاء بتاريخ 13 آيار 2026 تحت الرقم ME235/235 وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى المملكة المتحدة واوروبا كالتالي:

جدول رحلات الشركة الى الشرق الأوسط وشمالي افريقيا:

ستعمد الشركة الى تسيير رحلات يومية الى عمان و زيادة عدد رحلاتها الى بغداد واربيل بشكل تدريجي، مع ابقاء رحلات النجف ملغاة. كما وستقوم الشركة بالغاء رحلات اثينا الصباحية المجدولة تحت رقم ME251/252 لأيام الأثنين والاربعاء والجمعة وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى الشرق الأوسط وشمالي افريقيا كالتالي:

3) جدول رحلات الشركة الى العربي:

تعمد الشركة الى تسيير رحلات يومية الى دبي مع زيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي الى كل من أبو ظبي والدوحة، كما سيتم تخفيض عدد الرحلات الى كل من وجدة مع المحافظة على مواعيد صباحية ومسائية كما وسيستمر الغاء رحلات الشركة الى كل من الكويت والدمام، وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى الخليج العربي كالتالي:

جدول رحلات الشركة الى غربي افريقيا:

ستحافظ الشركة على جدول رحلاتها الحالي الى غربي افريقيا بواقع 4 رحلات اسبوعياً الى ابيدجان ورحلتين اسبوعياً الى كل من لاغوس واكرا كالتالي:

سياسة مرونة التذاكر – في حال إلغاء الرحلة Ticket Flexibility Policy In Case of Flight Cancellation:

• إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تاريخ الرحلة.

• استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات في حال إلغاء الرحلة.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb





يبقى الوضع متغيراً، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يُرجى من الركاب الكرام مراجعة مركز الاتصالات MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على آخر التعديلات.