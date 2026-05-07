تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بيان من طيران الشرق الأوسط.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
07-05-2026
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن شركة طيران
الشرق الأوسط
البيان التالي:
تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية
اللبنانية
عن جدول رحلاتها للفترة الممتدة من الجمعة 8 آيار 2026 ولغاية الخميس 14 آيار 2026، بحيث ستعمد الشركة الى تسيير رحلات بشكل منتظم الى معظم وجهاتها في
اوروبا
وافريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي مع استمرار تعليق رحلات الشركة الى الدمام و
الكويت
والنجف واستئناف تدريجي لرحلات دبي المجدولة تحت رقم ME428/429 المسائية مع استمرار تعليق رحلة الدوحة الليلية المجدولة تحت رقم ME434/435 وبالتالي يصبح جدول مواعيد الشركة كالتالي:
Advertisement
1)
جدول رحلات الشركة الى
المملكة
المتحدة وأوروبا:
تلغى رحلات
لندن
المسائية ME203/204 من 8 ولغاية 14 آيار، كما وتلغى رحلة فرانكفورت ليوم الجمعة 8 آيار وتلغى بروكسيل ليوم الأربعاء 13 آيار 2026، وتلغى رحلة روما ME231/232 ليوم الثلاثاء 12 آيار 2026 ليصار الى دمجها مع رحلة ميلانو يوم الاربعاء بتاريخ 13 آيار 2026 تحت الرقم ME235/235 وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى المملكة المتحدة واوروبا كالتالي:
2)
جدول رحلات الشركة الى الشرق الأوسط وشمالي افريقيا:
ستعمد الشركة الى تسيير رحلات يومية الى عمان و زيادة عدد رحلاتها الى بغداد واربيل بشكل تدريجي، مع ابقاء رحلات النجف ملغاة. كما وستقوم الشركة بالغاء رحلات اثينا الصباحية المجدولة تحت رقم ME251/252 لأيام الأثنين والاربعاء والجمعة وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى الشرق الأوسط وشمالي افريقيا كالتالي:
3)
جدول رحلات الشركة الى
الخليج
العربي:
تعمد الشركة الى تسيير رحلات يومية الى دبي مع زيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي الى كل من أبو ظبي والدوحة، كما سيتم تخفيض عدد الرحلات الى كل من
الرياض
وجدة مع المحافظة على مواعيد صباحية ومسائية كما وسيستمر الغاء رحلات الشركة الى كل من الكويت والدمام، وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى الخليج العربي كالتالي:
4)
جدول رحلات الشركة الى غربي افريقيا:
ستحافظ الشركة على جدول رحلاتها الحالي الى غربي افريقيا بواقع 4 رحلات اسبوعياً الى ابيدجان ورحلتين اسبوعياً الى كل من لاغوس واكرا كالتالي:
سياسة مرونة التذاكر – في حال إلغاء الرحلة Ticket Flexibility Policy In Case of Flight Cancellation:
•
إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تاريخ الرحلة.
•
استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات في حال إلغاء الرحلة.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb
يبقى الوضع متغيراً، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يُرجى من الركاب الكرام مراجعة مركز الاتصالات MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على آخر التعديلات.
مواضيع ذات صلة
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... إليكم التفاصيل
07/05/2026 15:25:31
07/05/2026 15:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من شركة طيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات... إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيان جديد من شركة طيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات... إليكم تفاصيله
07/05/2026 15:25:31
07/05/2026 15:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
07/05/2026 15:25:31
07/05/2026 15:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط… إليكم هذا البيان
07/05/2026 15:25:31
07/05/2026 15:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية
المملكة
أوروبا
الخليج
الكويت
الرياض
اوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الغارات الإسرائيلية على الجنوب تتواصل..
Lebanon 24
الغارات الإسرائيلية على الجنوب تتواصل..
07:29 | 2026-05-07
07/05/2026 07:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هدى غادرت مركز "المدرسة الكويتيّة" لإيواء النّازحين ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
هدى غادرت مركز "المدرسة الكويتيّة" لإيواء النّازحين ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
08:17 | 2026-05-07
07/05/2026 08:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بو صعب: قانون العفو العام في أمتاره الأخيرة والعدالة هي المطلب
Lebanon 24
بو صعب: قانون العفو العام في أمتاره الأخيرة والعدالة هي المطلب
07:59 | 2026-05-07
07/05/2026 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت زحلة.. ماذا أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن قوتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت زحلة.. ماذا أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن قوتها؟
07:53 | 2026-05-07
07/05/2026 07:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي يزعم القضاء على عنصر من حزب الله أطلق صواريخ باتجاه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
أدرعي يزعم القضاء على عنصر من حزب الله أطلق صواريخ باتجاه الجيش الاسرائيلي
07:50 | 2026-05-07
07/05/2026 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
Lebanon 24
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
14:50 | 2026-05-06
06/05/2026 02:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
09:30 | 2026-05-06
06/05/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
13:37 | 2026-05-06
06/05/2026 01:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
14:23 | 2026-05-06
06/05/2026 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
14:54 | 2026-05-06
06/05/2026 02:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:29 | 2026-05-07
الغارات الإسرائيلية على الجنوب تتواصل..
08:17 | 2026-05-07
هدى غادرت مركز "المدرسة الكويتيّة" لإيواء النّازحين ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
07:59 | 2026-05-07
بو صعب: قانون العفو العام في أمتاره الأخيرة والعدالة هي المطلب
07:53 | 2026-05-07
هزة أرضية جديدة ضربت زحلة.. ماذا أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء عن قوتها؟
07:50 | 2026-05-07
أدرعي يزعم القضاء على عنصر من حزب الله أطلق صواريخ باتجاه الجيش الاسرائيلي
07:47 | 2026-05-07
استهداف فريق الدفاع المدني على طريق عام عدشيت
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
07/05/2026 15:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
07/05/2026 15:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
07/05/2026 15:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24