بشأن تطبيقات تابعة لشركة إسرائيلية... تحذير من قوى الأمن للمواطنين

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية، تبيّن وجود عدد من التطبيقات المدرجة على متاجر الهواتف الذكية العاملة بنظامي iOS وAndroid، تعود لشركة إسرائيلية، ويتم استخدامها من قبل عدد من المواطنين.ومن بين هذه التطبيقات “Room And A Half”، المطوّرة من قبل شركة PARTY POOPERS، حيث أظهرت المعطيات أن التطبيق يقوم بجمع بيانات من الأجهزة التي يتم تثبيته عليها، تشمل الموقع الجغرافي، وبيانات الجهاز، ومعرّفات تقنية، إضافة إلى معلومات شخصية. كما يتيح، في بعض الحالات، الوصول إلى محتوى الرسائل والصور وبيانات الاتصال.كما تبيّن أن الشركة المذكورة، ومقرها ، أصدرت مؤخرًا عددًا من التطبيقات المخصّصة للأطفال والمراهقين، أبرزها:ROOM AND A HALF SURVIVORARCADE HEAVENKITCHEN SWIPEROAD BUSTERS – MINI GAMES PARTYREDGUNNING HOOROOM AND A HALFلذلك، تُحذّر المواطنين من تحميل هذه التطبيقات أو استخدامها، وتدعو إلى حذفها فورًا من الهواتف في حال وجودها، لما قد تشكّله من مخاطر على الخصوصية والأمن المعلوماتي.كما تُهيب بالمواطنين توخّي الحذر عند تحميل أي تطبيق، والتأكّد من مصدره وصلاحيّاته قبل تثبيته، وعدم منح أي صلاحيات قد تتيح الوصول إلى بياناتهم وخصوصياتهم.