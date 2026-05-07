ابعد من اتصال...لبنان في صلب اهتمام الفاتيكان

لا يزال صدى الاتصال المرئي الذي أجراه البابا لاوون مع كهنة القرى الحدودية في يتردد بقوة في الأوساط الكنسية والشعبية، بعدما حمل في مضمونه رسائل دعم مباشرة لأهالي المنطقة الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والخوف والنزوح. فقد عبّر الحبر الأعظم عن "قربه الروحي من أبناء الجنوب وبناته"، مؤكّدًا أنّه "على اطلاع كامل بما يجري في هذه المنطقة المتألّمة"، وأنّه يحمل الأهالي والكهنة والعائلات والجرحى والقلقين على مصيرهم "في صلاته وقلبه الأبوي"، قبل أن يختتم كلمته بمنح الجميع البركة الرسولية والدعوة إلى التمسّك بالرجاء والصلاة من أجل السلام.

Advertisement

وتحمل كلمات البابا، وفق قراءة كنسية ودبلوماسية، أبعادًا تتجاوز الإطار الرعوي التقليدي، إذ تعكس متابعة الدقيقة لما تشهده القرى الجنوبية، وحرصه على مواكبة هناك في ظلّ التصعيد المستمر. كما يُنظر إلى هذا التواصل على أنّه رسالة تشجيع واضحة على الصمود والبقاء، انطلاقًا من تمسّك الكرسي الرسولي بالحفاظ على التنوّع اللبناني والوجود المسيحي في المناطق الحدودية، إلى جانب قلق متزايد من تداعيات الحرب الإنسانية والأمنية على الأهالي ومصير قراهم.

وتكتسب هذه الرسالة وقعًا مضاعفًا إذا ما استُعيدت في سياق أنّ أول زيارة خارجية للبابا لاوون الرابع عشر بعد انتخابه كانت إلى ، ما يعكس مكانة في قلب الفاتيكان، ويؤكد أنّ التواصل الحالي مع كهنة القرى هو استمرار لالتزام رسولي ثابت تجاه اللبنانيين، ولاسيما في الأزمات والمحن.