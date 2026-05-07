تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ابعد من اتصال...لبنان في صلب اهتمام الفاتيكان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-05-2026 | 10:25
A-
A+
ابعد من اتصال...لبنان في صلب اهتمام الفاتيكان
ابعد من اتصال...لبنان في صلب اهتمام الفاتيكان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يزال صدى الاتصال المرئي الذي أجراه البابا لاوون الرابع عشر مع كهنة القرى الحدودية في جنوب لبنان يتردد بقوة في الأوساط الكنسية والشعبية، بعدما حمل في مضمونه رسائل دعم مباشرة لأهالي المنطقة الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والخوف والنزوح. فقد عبّر الحبر الأعظم عن "قربه الروحي من أبناء الجنوب وبناته"، مؤكّدًا أنّه "على اطلاع كامل بما يجري في هذه المنطقة المتألّمة"، وأنّه يحمل الأهالي والكهنة والعائلات والجرحى والقلقين على مصيرهم "في صلاته وقلبه الأبوي"، قبل أن يختتم كلمته بمنح الجميع البركة الرسولية والدعوة إلى التمسّك بالرجاء والصلاة من أجل السلام.
Advertisement
وتحمل كلمات البابا، وفق قراءة كنسية ودبلوماسية، أبعادًا تتجاوز الإطار الرعوي التقليدي، إذ تعكس متابعة الفاتيكان الدقيقة لما تشهده القرى الجنوبية، وحرصه على مواكبة المسيحيين هناك في ظلّ التصعيد المستمر. كما يُنظر إلى هذا التواصل على أنّه رسالة تشجيع واضحة على الصمود والبقاء، انطلاقًا من تمسّك الكرسي الرسولي بالحفاظ على التنوّع اللبناني والوجود المسيحي في المناطق الحدودية، إلى جانب التعبير عن قلق متزايد من تداعيات الحرب الإنسانية والأمنية على الأهالي ومصير قراهم.
وتكتسب هذه الرسالة وقعًا مضاعفًا إذا ما استُعيدت في سياق أنّ أول زيارة خارجية للبابا لاوون الرابع عشر بعد انتخابه كانت إلى لبنان، ما يعكس مكانة هذا البلد في قلب الفاتيكان، ويؤكد أنّ التواصل الحالي مع كهنة القرى هو استمرار لالتزام رسولي ثابت تجاه اللبنانيين، ولاسيما في  الأزمات والمحن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخازن يهنّئ الفاتيكان بالفصح ويبحث تداعيات الحرب على جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يتبنى نداء الفاتيكان: "خلّوا لبنان بحالو" وأوقفوا الحرب
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان لترامب: اتركوا لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في لبنان: تمديد وقف الأعمال العدائية في لبنان أتاح هامشاً لطرح جميع مطالبه المشروعة على الطاولة في ظل اهتمام كامل من الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

التعبير عن

جنوب لبنان

الرابع عشر

المسيحيين

هذا البلد

دبلوماسي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-07
Lebanon24
15:31 | 2026-05-07
Lebanon24
15:21 | 2026-05-07
Lebanon24
14:55 | 2026-05-07
Lebanon24
14:55 | 2026-05-07
Lebanon24
14:35 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24