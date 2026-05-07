“اليونيفيل” تسلّم أكثر من طنين من المساعدات الطبية الإيطالية للمتضررين في جنوب لبنان

سلّم أفراد من الكتيبة العاملة في اطار قوة "اليونيفيل"، من خلال الرسولية اللاتينية في ممثلةً بالأب كارلو جيورجي، أكثر من طنين من الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس إلى المجتمعات الأكثر تضرراً من الأزمة. وتُقدّر قيمة المواد المتبرع بها بعدة ملايين ، وستساهم في تلبية الاحتياجات الصحية والإغاثية للعائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها في ، من خلال تقديم دعم ملموس وفوري لها.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا: "في ظلّ هذه الظروف الإنسانية الصعبة، فإن الوقوف إلى جانب السكان يعني الإسهام بشكل فعلي في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الكرامة وبث الأمل في نفوس المجتمعات بأكملها. يواصل أفراد القوة الإيطالية العمل يوميًا بروح الخدمة والتضامن والمسؤولية جنبًا إلى جنب مع الشعب اللبناني."

كما شدد الأب كارلو جيورجي، باسم النيابة الرسولية اللاتينية التي يرأسها المطران سيزار آسيان والمشاركة في توزيع المساعدات، على القيمة الإنسانية للمبادرة قائلاً: "تمثل هذه المساعدات أكثر بكثير من مجرد دعم مادي. فهي تعني لكثير من العائلات التقارب والكرامة والأمل في هذه الظروف العصيبة. إن التعاون مع الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل يتيح لنا تقديم مساعدة فورية وملموسة لأشخاص فقدوا تقريبًا كل شيء."

ومن خلال هذه الأنشطة، يؤكد أفراد الكتيبة الإيطالية دورهم كجهة موثوقة وقريبة من السكان، إلى جانب مهامهم العملياتية، عبر إنساني مستمر لدعم المجتمعات الأكثر ضعفًا في لبنان، وهو ما حظي بتقدير وإشادة من قبل السلطات الحكومية في مناسبات عدة.

وتُعدّ هذه المبادرة دليلاً إضافياً على الدعم الذي تقدمه إلى لبنان، وهي ثمرة عمل مشترك بين الحكومة الإيطالية ووزير الدفاع وهيئة الأركان العامة بقيادة الجنرال لوتشيانو بورتولانو وقيادة العمليات المشتركة (COVI)، بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الإنسانية الفاعلة على الأرض.