قائد الجيش التقى وزير الدفاع التركي ورئيس القوات المسلحة التركية

التقى العماد رودولف هيكل Yaşar Güler ورئيس العامة للقوات المسلحة الجنرال Selçuk Bayraktaroğlu، على هامش مشاركته في معرض SAHA 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول على مدى اليومين الماضيين من 5 إلى 7 أيار الحالي.وأكد Güler أثناء لقائه هيكل، "استمرار في دعم الجيش لمواجهة التحديات وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين".وأدان "الاعتداءات المستمرة والهجمات التي تطال مناطق مختلفة من ".، أكد الجنرال Bayraktaroğlu لهيكل "ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والتركي"، مشددا على "تقديم الدعم إلى في المجالات كافة.وتناول البحث الخطوات المرتقبة في مرحلة ما بعد "اليونيفيل".وشكر هيكل، خلال هذين اللقاءين، لـ"السلطات التركية والجيش التركي الدعم المتواصل"، مشيدا بـ"الإنجازات المميزة التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية".وشارت في المعرض نحو 120 دولة و1700 شركة، وحضره مسؤولون رفيعة المستوى وقادة جيوش ورؤساء أجهزة أمنية من دول عدة حول العالم، وتضمن عرض تقنيات حديثة عالية الكفاءة.