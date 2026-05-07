مكي عرض مع أراماس تعزيز التعاون بين وزارة التنمية والبنك الدولي لجهة برامج التطوير الإداري

استقبل لشؤون مكي في مكتبه بالوزارة اليوم، في إنريكي بلانكو أراماس، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، لا سيما في ما يتعلق ببرامج التطوير الإداري والتحول الرقمي في القطاع العام.وركز اللقاء على مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (LDAP) بقيمة 150 مليون دولار، الممول من بإشراف ، وتم البحث في سبل تسريع تنفيذه وتعزيز أثره في تحديث وتبسيط الإجراءات.كما جرى التطرق إلى إمكانية تخصيص نسبة مئوية من قيمة القرض عبر مشروع الاستجابة الطارئة في حالات الأزمات (Contingent Emergency Response Project)، بما يتيح دعم احتياجات الطارئة عند الضرورة وتعزيز الجهوزية في مواجهة الأزمات.