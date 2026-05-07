بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يدمّر نفقًا بطول 30 مترًا وأكثر من 200 بنية تحتية لـحزب الله

🔸تواصل قوات الفرقة 146 عملها على إزالة التهديدات في منطقة خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.



🔻من خلال غارات مركزة قضى سلاح الجو على حوالي 20 إرهابيًا من حزب الله كانوا يعملون على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قواتنا العاملة في جنوب لبنان.



— (@AvichayAdraee) May 7, 2026

أضاف: "من خلال غارات مركزة قضى سلاح الجو على حوالي 20 عنصرًا من كانوا يعملون على تنفيذ عمليات ضد قواتنا العاملة في جنوب ".أكمل: "كما قامت قوات الفرقة بتدمير مسار تحت أرضي يبلغ طوله حوالي 30 مترًا في منطقة لبونة، إلى جانب أكثر من 200 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".ختم: "من جهة أخرى، في إطار عمليات مداهمة مركزة تمكنت قوات اللواء 401 من العثور على مخزونات من الوسائل القتالية داخل مقرات قيادة لحزب الله في جنوب لبنان، ومنها أسلحة وستر ومخازن ذخيرة وصواريخ مضادة للدروع".