بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يدمّر نفقًا بطول 30 مترًا وأكثر من 200 بنية تحتية لـحزب الله

🔸تواصل قوات الفرقة 146 عملها على إزالة التهديدات في منطقة خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.
🔻من خلال غارات مركزة قضى سلاح الجو على حوالي 20 إرهابيًا من حزب الله كانوا يعملون على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قواتنا العاملة في جنوب لبنان.
🔸كما قامت قوات الفرقة بتدمير مسار تحت أرضي… pic.twitter.com/YIrT2E6FVS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 7, 2026
🔸تواصل قوات الفرقة 146 عملها على إزالة التهديدات في منطقة خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.
🔻من خلال غارات مركزة قضى سلاح الجو على حوالي 20 إرهابيًا من حزب الله كانوا يعملون على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قواتنا العاملة في جنوب لبنان.
🔸كما قامت قوات الفرقة بتدمير مسار تحت أرضي… pic.twitter.com/YIrT2E6FVS