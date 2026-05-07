مفاجأة غير متوقّعة داخل ألواح "الشوكولا"

تفاجأت سيّدة من سكان منطقة – ، أثناء شرائها من احدى السوبرماركت علبة "شوكولا"، بوجود بطاريات ساعات صغيرة داخل ألواح الشوكولا.

وأفادت السيّدة أنّ أطفالها عثروا على البطاريات أثناء تناولهم الشوكولا.

وأكدت أنها تواصلت مع الشركة المعنية وشرحت ما حصل بالتفاصيل، إلا أنها لم تتلقَّ أي ردٍّ حتّى الآن.



وطالبت السيّدة بالتحرّك للكشف على هذه المنتجات.