نائب يتعرّض لاعتداء في المتن الأعلى

صدر عن مفوضية الإعلام في البيان الآتي: "تعرّض أمين سر "اللقاء " ، أثناء قيامه بواجب اجتماعي في بلدة قبيع، لاعتداء بالسلاح الحربي، إلا أنّه نجح في السيطرة على المعتدي وتحييده قبل تنفيذ مخطّطه، ليستكمل واجبه الاجتماعي، قبل مغادرة المكان بهدوء عقب عودة الأمور إلى طبيعتها. وعليه، يضع "التقدمي" هذه المحاولة المفتعلة للقتل بعهدة والأجهزة الأمنية، لمعرفة الخلفيات الحقيقية وراءها. ويدعو "التقدمي" إلى التعامل بحزم مع أي خلل أمني يهدّد السلم الأهلي، مؤكّدًا الحاجة إلى الهدوء والتروّي وانتظار التحقيقات الرسمية".

