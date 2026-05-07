"حزب الله": استهدفنا منصّة قبّة حديديّة مستحدثة قرب موقع جلّ العلاّم

Advertisement

اعلن " " انه "استهدف منصّة قبّة حديديّة مستحدثة قرب موقع جلّ العلاّم بطائرة " " انقضاضيّة ما أدّى إلى تدميرها".كما استهدف "حزب الله" "تجمّعات للجيش عند خلّة الراج لجهة النهر في بلدة بقذائف المدفعيّة، ومرة ثانية بطائرة "درون" انقضاضية، وعند مثلّث علمان - بطائرتيّ "درون" انقضاضيّتين".