لقاء بين وزير الدفاع والسفير الأميركي: المفاوضات السبيل الوحيد لاستعادة السلطة الكاملة للدولة

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم، سفير الأميركية في .وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة في والمنطقة وتأكيد أهمية التوصل إلى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات على لبنان، بما يفضي إلى وقف نهائي للحرب، إلى جانب البحث في اللقاءات التي جرت وتلك المرتقب إجراؤها في برعاية أميركية، فضلا عن الاتصالات والمساعي السياسية والديبلوماسية القائمة، مع التشديد على ضرورة مواصلة مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد المتاح لاستعادة السلطة الكاملة للدولة على كل شبر من أراضيها، والوصول إلى حلول تحفظ استقرار البلاد.وجدد اللواء منسى شكره لـ"الولايات المتحدة دعمها الذي تقدمه إلى لبنان في مختلف المجالات السياسية والديبلوماسية، لا سيما الدعم العسكري للمؤسسة العسكرية"، مؤكدا "أهمية استمرار هذا الدعم لتمكين من مواصلة أداء مهامه الوطنية في ظل الظروف الراهنة".