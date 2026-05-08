تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قد تُسبب السرطان.. إسرائيل رشت مبيدات عشبية في الجنوب تحتوي على مادة خطرة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-05-2026 | 05:15
A-
A+
قد تُسبب السرطان.. إسرائيل رشت مبيدات عشبية في الجنوب تحتوي على مادة خطرة
قد تُسبب السرطان.. إسرائيل رشت مبيدات عشبية في الجنوب تحتوي على مادة خطرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مؤخرا ان الجيش الإسرائيلي استخدم المبيدات العشبية، ومنها مادة الغلايفوسات، التي رُشّت على مناطق واسعة جدًا على الحدود، وهي مناطق حرجية تضم أشجار السنديان إلى جانب غابات كثيفة جدًا في الجنوب، فما هي هذه المادة وما مدى خطورتها؟ 
Advertisement

مادة الغلايفوسات هي مادة كيميائية تُستخدم كمبيد أعشاب للقضاء على النباتات والأعشاب غير المرغوب فيها، وتُعد من أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا عالميًا. 

كيف تعمل؟
الغلايفوسات يوقف عمل إنزيم ضروري لنمو النبات يُسمّى EPSP synthase ما يؤدي إلى موت النبات خلال أيام أو أسابيع، وهذا الإنزيم موجود في النباتات وبعض الكائنات الدقيقة، لكنه غير موجود عند البشر أو الحيوانات.

هناك جدل علمي وتنظيمي كبير حول تأثير هذه المادة الصحي والبيئي:
ففي عام 2015، صنّفت International Agency for Research on Cancer  الغلايفوسات على أنه ربما يسبب السرطان للبشر  Group 2A، وذلك استنادًا إلى أدلة محدودة لدى البشر وأدلة أقوى لدى الحيوانات.

في المقابل، أشارت هيئات أخرى مثل European food Safety Authority وUnited States Environmental Protection Agency  إلى ان الاستخدام المنظم لهذه المادة لا يُظهر دليلًا كافيًا على أنها مسببة للسرطان عند البشر ضمن الحدود المسموح بها.

أما عن أثرها البيئي، فيُمكن أن تقتل النباتات البرية والمحاصيل إذا انتشرت خارج المنطقة المستهدفة. وقد تؤثر في التنوع الحيوي والحشرات والكائنات الدقيقة في التربة، كما ان الرش الجوي أو على مساحات واسعة قد يؤدي إلى انتقال هذه المادة بالهواء أو المياه إلى مناطق مجاورة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هاني في كتاب للحجار: لوقف رش مبيدات الأعشاب على جوانب الطرقات
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تسبب أقراص منع الحمل مرض السرطان؟
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: سقوط قنابل من صاروخ عنقودي وتناثرها في 8 مواقع وسط إسرائيل ما تسبب بأضرار مادية
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اشتباه بإلقاء مواد خطرة على سفارة إسرائيل في لندن باستخدام مسيرة
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدكتور نزار

وزير الزراعة

الإسرائيلي

نزار هاني

جوي ✊

بريت

نزار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-05-08
Lebanon24
09:38 | 2026-05-08
Lebanon24
09:18 | 2026-05-08
Lebanon24
08:56 | 2026-05-08
Lebanon24
08:47 | 2026-05-08
Lebanon24
08:43 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24