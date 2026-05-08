قد تُسبب السرطان.. إسرائيل رشت مبيدات عشبية في الجنوب تحتوي على مادة خطرة

Advertisement

كشف هاني مؤخرا ان الجيش استخدم المبيدات العشبية، ومنها مادة الغلايفوسات، التي رُشّت على مناطق واسعة جدًا على الحدود، وهي مناطق حرجية تضم أشجار السنديان إلى جانب غابات كثيفة جدًا في الجنوب، فما هي هذه المادة وما مدى خطورتها؟مادة الغلايفوسات هي مادة كيميائية تُستخدم كمبيد أعشاب للقضاء على النباتات والأعشاب غير المرغوب فيها، وتُعد من أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا عالميًا.كيف تعمل؟الغلايفوسات يوقف عمل إنزيم ضروري لنمو النبات يُسمّى EPSP synthase ما يؤدي إلى موت النبات خلال أيام أو أسابيع، وهذا الإنزيم موجود في النباتات وبعض الكائنات الدقيقة، لكنه غير موجود عند البشر أو الحيوانات.هناك جدل علمي وتنظيمي كبير حول تأثير هذه المادة الصحي والبيئي:ففي عام 2015، صنّفت International Agency for Research on Cancer الغلايفوسات على أنه ربما يسبب السرطان للبشر Group 2A، وذلك استنادًا إلى أدلة محدودة لدى البشر وأدلة أقوى لدى الحيوانات.في المقابل، أشارت هيئات أخرى مثل European Safety Authority وUnited States Environmental Protection Agency إلى ان الاستخدام المنظم لهذه المادة لا يُظهر دليلًا كافيًا على أنها مسببة للسرطان عند البشر ضمن الحدود المسموح بها.أما عن أثرها البيئي، فيُمكن أن تقتل النباتات البرية والمحاصيل إذا انتشرت خارج المنطقة المستهدفة. وقد تؤثر في التنوع الحيوي والحشرات والكائنات الدقيقة في التربة، كما ان الرش الجوي أو على مساحات واسعة قد يؤدي إلى انتقال هذه المادة بالهواء أو المياه إلى مناطق مجاورة.