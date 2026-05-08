تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبيّة في هذا التوقيت الحساس؟

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
08-05-2026 | 05:00
A-
A+
لماذا استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبيّة في هذا التوقيت الحساس؟
لماذا استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبيّة في هذا التوقيت الحساس؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطوّر أمنيّ مُقلقٍ، عادت إسرائيل لتستهدف الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وأعلنت أنّها اغتالت قائد وحدة "الرضوان" في "حزب الله" أحمد بلوط، بعد موافقة الولايات المتّحدة على العمليّة، على الرغم من أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب كان قد طلب سابقاً من رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، ضبط النفس وتجنيب بيروت والمناطق القريبة منها القصف.
Advertisement
 
وهناك دلالات عديدة لاستهداف إسرائيل للضاحية الجنوبيّة في هذا التوقيت الحساس، حيث يعمل الجانب اللبنانيّ على التحضير لعقد إجتماع ثالث مع الوفد الإسرائيليّ في واشنطن الاسبوع المقبل، ووسط إتّهام "حزب الله" بأنّه يرغب في تطيير المُفاوضات والعودة إلى الحرب، كيّ يتحكّم هو وإيران بملف المُحادثات.
 
واللافت في الموضوع، أنّ الإعلام الإسرائيليّ تقصّد القول إنّ عمليّة الإغتيال في حارة حريك، نُسِّقَت مع الجانب الأميركيّ، في وقتٍ لا تزال الإدارة الأميركيّة تسعى لعقد لقاء تاريخيّ بين رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ونتنياهو، برعاية ترامب في البيت الأبيض. وبعد ضربة الضاحية، يُفهم أنّ المنطقة التي تُشكّل ثقلاً لبيئة "حزب الله" عادت إلى دائرة الإستهداف، من باب أنّه يحقّ لإسرائيل العمل على حماية أمنها، من خلال قتل أبرز مسؤولي "الحزب" الميدانيين، الذين يقفون خلف العمليّات العسكريّة التي تستهدف القوّات الإسرائيليّة في الجنوب، وفي إطلاق الصواريخ على المستوطنات.
 
في المقابل، يرى مراقبون أنّ عودة إستهداف الضاحية الجنوبيّة، بعد أيّام من تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة وفوق العاصمة بيروت، الهدف منه الضغط على لبنان الرسميّ من أجل تسريع وتيرة التفاوض، وخصوصاً لإحراز خرقٍ عبر لقاء عون ونتنياهو، والقيام بنزع سلاح "حزب الله"، مع إقتراب الهدنة من النهاية، من دون تسجيل أيّ تطوّر لافت في المُباحثات.
 
وقبل إستهداف قائد قوّة "الرضوان"، زادت إسرائيل من وتيرة قصفها للبلدات الجنوبيّة وللبقاع الغربيّ، بينما رفع "حزب الله" أيضاً وتيرة عمليّاته ضدّ القوّات الإسرائيليّة في الجنوب، التي تُواجه وضعاً صعباً بسبب طائرات "الدرون" المُفخّخة التي يُطلقها "الحزب" باتّجاهها.
 
وبعد إغتيال بلوط، سارعت إسرائيل إلى الإعلان أنّ العمليّة التي نفّذتها في الضاحية الجنوبيّة، لا تُشكّل خرقاً لوقف إطلاق النار، في إشارة إلى أنّ تل أبيب تُفاوض من جهّة، وتزيد من حدّة القصف والإستهدافات من جهّة أخرى، لدفع لبنان إلى القبول بشروطها، والإسراع في الإنتقال إلى المُفاوضات على مستوى رسميّ.
 
ووفق مراقبين، "تستمرّ إسرائيل في التفاوض وفي وضع لبنان تحت النار، على الرغم من تمسّك الرئيس عون بوقف الأعمال العدائيّة الإسرائيليّة لإحراز تقدّمٍ في المُباحثات. فمنذ صدور بيان السفارة الأميركيّة الأسبوع الماضي، وحثّ السفير ميشال عيسى رئيس الجمهوريّة على لقاء نتنياهو، يتّضح أنّ واشنطن وتل أبيب انتقلتا إلى رفع منسوب الضغط على لبنان، لنزع سلاح "حزب الله"، وإحلال السلام مع تل أبيب".
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
هذا المساء.. قصف إسرائيليّ يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك بريطانيا يزور أميركا.. رحلة في توقيت حساس
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا سبب إطلاق النار الكثيف في الضاحية الجنوبيّة
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيليّة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 17:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الرئيس عون

الإسرائيلي

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-05-08
Lebanon24
09:38 | 2026-05-08
Lebanon24
09:18 | 2026-05-08
Lebanon24
08:56 | 2026-05-08
Lebanon24
08:47 | 2026-05-08
Lebanon24
08:43 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24