آخر مستجدات وضع الجنوب.. قصف مستمر وإطلاق صواريخ!

يواصل العدو عدوانه على الأراضي ، حيث استهدف عدداً من القرى والبلدات في جنوب ، اليوم الجمعة.

وخلال ساعات الظهيرة، قصف العدو الإسرائيلي مناطق السلطانية، حاريص، صديقين، يحمر الشقيف، الجميجمة، زوطر الشرقية، طورا، المنطقة الواقعة بين الحلوسية والحميري، طيرفلسيه.





المعلومات الميدانية قالت إن الغارة على طورا أسفرت عن سقوط عدد من ، بينما لم تسجل إصابات إثر غارة الحلوسية.





إلى ذلك، عثرت فرق الصليب الأحمر شابين شهيدين إثر فقدانهما جاء غارات مُعادية استهدفت بلدة بلاط - قضاء مرجعيون منذ يوم أمس.

صواريخ من لبنان

وقرابة الساعة الثانية ظهراً، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات .





وعلى الأثر، دوت صافرات الإنذار في عدد من تلك المستوطنات، بينما تم الحديث عن اعتراضٍ من الصواريخ التي تم إطلاقها.





وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لاحتمال قيام " " بإطلاق النار على شمال البلاد خلال الساعات القادمة.





وبحسب الصحيفة، فقد تمَّ إبلاغ رؤساء المستوطنات الشمالية وقادة الأمن فيها بهذا التحديث خلال الساعة الماضية، بينما أفاد مصدر عسكري بأن السكان ليسوا مطالبين بالتواجد بالقرب من المناطق المحمية، وأن سياسة الدفاع التي تتبعها قيادة الجبهة الداخلية لم تتغير.





إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن التقييمات الحالية تأتي استكمالاً وتحديثاً للتعليمات التي أرسلتها القيادة الشمالية إلى المجتمعات المحلية بعد ظهر أمس. وبموجب هذه التعليمات، تقرر إلغاء جميع الفعاليات والمهرجانات المقررة لعطلة نهاية الأسبوع في .





وجاء قرار الجيش عقب تقييم للوضع، حيث أثارت المخابرات العسكرية والقيادة الشمالية احتمال سعي "حزب الله" للثأر لمقتل قائد قوة رضوان يوم الأربعاء الماضي في على يد الجيش الإسرائيلي، وذلك بإطلاق النار باتجاه الشمال.