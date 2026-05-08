ما جديد وضع الجنوب؟ هذه آخر تطورات الوضع

يواصل العدو عدوانه على الأراضي ، حيث استهدف عدداً من القرى والبلدات في جنوب ، اليوم الجمعة.

وخلال ساعات الظهيرة، قصف العدو الإسرائيلي مناطق وادي حومين التحتا - أركي، الزرارية، صفد البطيخ، برعشيت، عيتا الجبل، بنعفول، بشيت، بيت ياحون، العباسية، المنصوري، مفرق ميفدون، الشعيتية، أطراف الحنية والقليلة، دير قانون رأس ، محيط زوطر، حومين التحتا، الزرارية، زبقين، تولين، صديقين، يحمر، معركة، حناويه، يحمر الشقيف، السلطانية. كذلك، أفيد عن تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل مدينة بنت جبيل.

إلى ذلك، أعلنت أن غارة إسرائيلية على بلدة طورا أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص من بينهم سيدتان بالإضافة إلى سقوط 8 جرحى آخرين.

أيضاً، قالت المعلومات إنّ الغارة على بلدة السلطانية أدت إلى سقوط 4 ، بينما أسفرت غارة على دراجة نارية في جبشيت إلى استشهاد شخص.

وتحدثت المعلومات أيضاً عن استشهاد 3 من ابناء الدوير في الغارة على البلدة بالإضافة إلى فتى من النبطية.



الوزارة قالت أيضاً إنَّ الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 أيار باتت كالتالي: 2759 شهيداً و 8512 جريحاً.



عمليات لـ" " وصواريخ من لبنان

إلى ذلك، أعلن "حزب الله" استهداف آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة.

كذلك، تحدث "الحزب" عن قصف قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق مستحدث بين بلدتَي عدشيت القصير ودير سريان بمحلّقة انقضاضيّة.

أيضاً، قال "حزب الله" إنه استهدف قاعدة شراغا جنوب مستوطنة نهاريّا، كما قصف أيضاً قوة وتجمعاً لآليات بالإضافة إلى موقع مستحدث لجيش العدو في البياضة - بيوت السياد ورشاف بمحلقات وصليات صاروخية.

وقرابة الساعة الثانية ظهراً، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات .





وعلى الأثر، دوت صافرات الإنذار في عدد من تلك المستوطنات، بينما تم الحديث عن اعتراضٍ من الصواريخ التي تم إطلاقها.





وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لاحتمال قيام "حزب الله" بإطلاق النار على شمال البلاد خلال الساعات القادمة.





وبحسب الصحيفة، فقد تمَّ إبلاغ رؤساء المستوطنات الشمالية وقادة الأمن فيها بهذا التحديث خلال الساعة الماضية، بينما أفاد مصدر عسكري بأن السكان ليسوا مطالبين بالتواجد بالقرب من المناطق المحمية، وأن سياسة الدفاع التي تتبعها قيادة الجبهة الداخلية لم تتغير.





إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن التقييمات الحالية تأتي استكمالاً وتحديثاً للتعليمات التي أرسلتها القيادة الشمالية إلى المجتمعات المحلية بعد ظهر أمس. وبموجب هذه التعليمات، تقرر إلغاء جميع الفعاليات والمهرجانات المقررة لعطلة نهاية الأسبوع في .





وجاء قرار الجيش عقب تقييم للوضع، حيث أثارت المخابرات العسكرية والقيادة الشمالية احتمال سعي "حزب الله" للثأر لمقتل قائد قوة رضوان يوم الأربعاء الماضي في على يد الجيش الإسرائيلي، وذلك بإطلاق النار باتجاه الشمال.