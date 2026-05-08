عن الامتحانات الرسمية.. هذا ما قيلَ اليوم بشأنها

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع وفد من برئاسة النقيب على رأس وفد من ، وتناول البحث موضوع الإمتحانات الرسمية من جوانبها كافة.

Advertisement





وتحدث النقيب محفوض إلى الإعلاميين بعد الإجتماع مشيرا إلى أننا "كنقابة أكدنا ونؤكد أننا مع حرصاء على ألا ينتهي العام الدراسي من دون شهادات رسمية، فنحن ضد الإفادات"، وتابع: "من هنا، فإن معالي الوزيرة ونحن مصرون على إجراء الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة في كل الأحوال ، إلا في حال استثنائية جدا إذا كان البلد على كف لا سمح الله عندها تصبح الأولوية للبلد، وغير ذلك فإن الإمتحانات سوف تتم وسيحمل تلامذتنا شهادات تليق بهم وتتيح لهم الدخول إلى الجامعات في الخارج والداخل".





أضاف: "أما في ما يتعلق بالتخفيف من المنهاج المطلوب للامتحانات، فإن للبحوث والإنماء سوف ينجز قريباً الإحصاء الذي يقوم به، واعتقد ان العوائق سوف يتم تذليلها كلها من امام إجراء الإمتحانات، وأنا أرى انها ستجرى وبالتالي سوف يحصل الطلاب على شهادة مقبولة".