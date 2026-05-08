تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطيب: نؤكد على دور المقاومة ونأسف أن يكون دمنا رخيصاً إلى هذا الحد في نظر البعض

Lebanon 24
08-05-2026 | 06:51
A-
A+

الخطيب: نؤكد على دور المقاومة ونأسف أن يكون دمنا رخيصاً إلى هذا الحد في نظر البعض
الخطيب: نؤكد على دور المقاومة ونأسف أن يكون دمنا رخيصاً إلى هذا الحد في نظر البعض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "دور المقاومة في مواجهة العدوان الاسرائيلي خلافا لما يروج له البعض داعيا للاستسلام للعدو". 
Advertisement



ورأى الخطيب في خطبة الجمعة أنّ "التصعيد الاسرائيلي كان متوقعاً، في وقت تتعاطى معه السلطة بنوع من البرودة"، معرباً عن الاسف "لأن يكون دمنا رخيصا الى هذا الحد في نظر البعض"، داعياً الى مزيد من الاهتمام بأوضاع النازحين .



وإستطرد الخطيب: "ومن المؤسف اليوم أن السلطة بعد عجزها عن تطبيق القرار 1701 نتيجة الخديعة التي مارسها الجانب الأميركي عبر لجنة الميكانيزم والغطاء الذي وفّره للعدو لاستمرار عدوانه على لبنان وممارسة القتل والتدمير والابادة والجرف للقرى الامامية بعد عجز السلطة عن تطبيق القرار المذكور، وبدل ان تأخذ القرار المناسب وتقف بإصرار على إلزام الجانب الاميركي بالوفاء بالتزاماته، راحت تبدي المزيد من الخضوع للضغوط الامريكية برفع الغطاء عن المقاومة واعتبارها خارجةً على القانون والاصرار على نزع سلاحها، مع التزام المقاومة الدقيق بالاتفاق مع استمرار العدو في انتهاكه والقتل والتدمير، فيما ترك للأميركي استباحة السيادة والقرار حتى بلغت به الوقاحة اليوم أن يدعو اللبنانيين الى ترك البلد والخروج منه حيث يتصرف كما لو أنه المالك له".   


أضاف: "إن التصعيد العسكري الصهيوني بلغ مداه الأقصى هذا الأسبوع في ظل وهمٍ أسمه وقف النار الذي لم يلتزم به العدو ساعة واحدة، وقد طال أول من أمس الضاحية الجنوبية مؤكداً أن ذلك قد تم بالتنسيق مع الإدارة الأميركية. ونحن في الحقيقة لم نستغرب ولم يفاجئنا هذا التصعيد، فقد توقعناه استناداً إلى مسلسل الفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف التي أطلقها في بداية هذه الحرب، على الرغم من الأكلاف الباهظة التي نتكبدها بصورة يومية في البشر والحجر".



أضاف: "إن المواقف الوطنية الصادقة والرافضة للعدوان الصهيوني، وهي الكثرة الساحقة من اللبنانيين، تدفعنا مرة أخرى إلى دعوة المعنيين في السلطة الرسمية إلى عدم تقديم التنازلات للعدو، ورفض المفاوضات المباشرة، والإصرار على الثوابت الوطنية الرامية إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل والشامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى أرضهم و الإفراج عن أسرانا والبدء بمسيرة الإعمار قبل البحث في أي أمر آخر".



وتطرق الى أزمة النازحين، وقال :"إننا نتابع عن كثب أزمة النازحين التي تتفاقم يوماً بعد يوم ونرصد التقصير الحاصل من السلطات المعنية في هذا الإطار، وقد بلغنا الكثير من الشكاوى في هذا المجال، ما يحملنا على المطالبة بمزيد من الاهتمام بالنازحين على مختلف المستويات. فإذا كانت السلطات الرسمية عاجزة عن القيام بدورها في المجالات السياسية والدفاعية، فإن لا شيء يبرر عجزها وتقصيرها في الشؤون الاجتماعية والإغاثية".



وجدد الخطيب الدعوة إلى "القادرين من أبنائنا في لبنان والمغتربات"، إلى "بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل هذه القضية الوطنية والإنسانية والأخلاقية"، وتابع: "فمَن أولى من النازحين المقهورين المظلومين في هذه المرحلة الصعبة، بمساعدتهم على اجتياز هذه الظروف إلى أن يعودوا إلى ديارهم كراماً أعزاء". 




مواضيع ذات صلة
الخطيب محذرا: اسرائيل تحاول استبدال فشلها في القضاء على المقاومة بإشعال الفتنة بين اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب ينتقد مواقف ترامب ويحيي صمود إيران ومحور المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب للسلطة: المقاومة "ورقة قوتكم" فبأي منطق تسلّمون سلاحها؟
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: وقف إطلاق النار انتزعته إيران والمقاومة ونرفض استغلاله للضغط على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

علي الخطي

نائب رئيس

النازحين

المقاومة

الاسلامي

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-05-08
Lebanon24
14:15 | 2026-05-08
Lebanon24
14:00 | 2026-05-08
Lebanon24
13:40 | 2026-05-08
Lebanon24
13:21 | 2026-05-08
Lebanon24
13:17 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24