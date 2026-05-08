تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الخطيب: نؤكد على دور المقاومة ونأسف أن يكون دمنا رخيصاً إلى هذا الحد في نظر البعض
Lebanon 24
08-05-2026
|
06:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
نائب رئيس
المجلس
الاسلامي
الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "دور
المقاومة
في مواجهة العدوان الاسرائيلي خلافا لما يروج له البعض داعيا للاستسلام للعدو".
Advertisement
ورأى الخطيب في خطبة الجمعة أنّ "التصعيد الاسرائيلي كان متوقعاً، في وقت تتعاطى معه السلطة بنوع من البرودة"، معرباً عن الاسف "لأن يكون دمنا رخيصا الى هذا الحد في نظر البعض"، داعياً الى مزيد من الاهتمام بأوضاع
النازحين
.
وإستطرد الخطيب: "ومن المؤسف اليوم أن السلطة بعد عجزها عن تطبيق القرار 1701 نتيجة الخديعة التي مارسها الجانب الأميركي عبر لجنة الميكانيزم والغطاء الذي وفّره للعدو لاستمرار عدوانه على
لبنان
وممارسة القتل والتدمير والابادة والجرف للقرى الامامية بعد عجز السلطة عن تطبيق القرار المذكور، وبدل ان تأخذ القرار المناسب وتقف بإصرار على إلزام الجانب
الاميركي
بالوفاء بالتزاماته، راحت تبدي المزيد من الخضوع للضغوط الامريكية برفع الغطاء عن المقاومة واعتبارها خارجةً على القانون والاصرار على نزع سلاحها، مع
التزام
المقاومة الدقيق بالاتفاق مع استمرار العدو في انتهاكه والقتل والتدمير، فيما ترك للأميركي استباحة السيادة والقرار حتى بلغت به الوقاحة اليوم أن يدعو اللبنانيين الى ترك البلد والخروج منه حيث يتصرف كما لو أنه المالك له".
أضاف: "إن التصعيد العسكري الصهيوني بلغ مداه
الأقصى
هذا الأسبوع في ظل وهمٍ أسمه وقف النار الذي لم يلتزم به العدو ساعة واحدة، وقد طال أول من أمس الضاحية الجنوبية مؤكداً أن ذلك قد تم بالتنسيق مع الإدارة الأميركية. ونحن في الحقيقة لم نستغرب ولم يفاجئنا هذا التصعيد، فقد توقعناه استناداً إلى مسلسل الفشل
الإسرائيلي
في تحقيق الأهداف التي أطلقها في بداية هذه الحرب، على الرغم من الأكلاف الباهظة التي نتكبدها بصورة يومية في البشر والحجر".
أضاف: "إن المواقف الوطنية الصادقة والرافضة للعدوان الصهيوني، وهي الكثرة الساحقة من اللبنانيين، تدفعنا مرة أخرى إلى دعوة المعنيين في السلطة الرسمية إلى عدم تقديم التنازلات للعدو، ورفض المفاوضات المباشرة، والإصرار على الثوابت الوطنية الرامية إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل والشامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى أرضهم و الإفراج عن أسرانا والبدء بمسيرة الإعمار قبل البحث في أي أمر آخر".
وتطرق الى أزمة النازحين، وقال :"إننا نتابع عن كثب أزمة النازحين التي تتفاقم يوماً بعد يوم ونرصد التقصير الحاصل من السلطات المعنية في هذا الإطار، وقد بلغنا الكثير من الشكاوى في هذا المجال، ما يحملنا على المطالبة بمزيد من الاهتمام بالنازحين على مختلف المستويات. فإذا كانت السلطات الرسمية عاجزة عن القيام بدورها في المجالات السياسية والدفاعية، فإن لا شيء يبرر عجزها وتقصيرها في الشؤون الاجتماعية والإغاثية".
وجدد الخطيب الدعوة إلى "القادرين من أبنائنا في لبنان والمغتربات"، إلى "بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل هذه القضية الوطنية والإنسانية والأخلاقية"، وتابع: "فمَن أولى من النازحين المقهورين المظلومين في هذه المرحلة الصعبة، بمساعدتهم على اجتياز هذه الظروف إلى أن يعودوا إلى ديارهم كراماً أعزاء".
مواضيع ذات صلة
الخطيب محذرا: اسرائيل تحاول استبدال فشلها في القضاء على المقاومة بإشعال الفتنة بين اللبنانيين
Lebanon 24
الخطيب محذرا: اسرائيل تحاول استبدال فشلها في القضاء على المقاومة بإشعال الفتنة بين اللبنانيين
08/05/2026 21:19:36
08/05/2026 21:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب ينتقد مواقف ترامب ويحيي صمود إيران ومحور المقاومة
Lebanon 24
الخطيب ينتقد مواقف ترامب ويحيي صمود إيران ومحور المقاومة
08/05/2026 21:19:36
08/05/2026 21:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب للسلطة: المقاومة "ورقة قوتكم" فبأي منطق تسلّمون سلاحها؟
Lebanon 24
الخطيب للسلطة: المقاومة "ورقة قوتكم" فبأي منطق تسلّمون سلاحها؟
08/05/2026 21:19:36
08/05/2026 21:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب: وقف إطلاق النار انتزعته إيران والمقاومة ونرفض استغلاله للضغط على لبنان
Lebanon 24
الخطيب: وقف إطلاق النار انتزعته إيران والمقاومة ونرفض استغلاله للضغط على لبنان
08/05/2026 21:19:36
08/05/2026 21:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
علي الخطي
نائب رئيس
النازحين
المقاومة
الاسلامي
الاميركي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات من الجنوب إلى البقاع.. وتصعيد متبادل على الحدود
Lebanon 24
غارات من الجنوب إلى البقاع.. وتصعيد متبادل على الحدود
12:06 | 2026-05-08
08/05/2026 12:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عمال لبنانيون في خطر
Lebanon 24
عمال لبنانيون في خطر
14:15 | 2026-05-08
08/05/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
Lebanon 24
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
14:00 | 2026-05-08
08/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
Lebanon 24
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
13:40 | 2026-05-08
08/05/2026 01:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو وبعد الاعتداء على ابو الحسن.. هذا ما قاله جنبلاط
Lebanon 24
بالفيديو وبعد الاعتداء على ابو الحسن.. هذا ما قاله جنبلاط
13:21 | 2026-05-08
08/05/2026 01:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
08/05/2026 12:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
08/05/2026 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
Lebanon 24
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
16:44 | 2026-05-07
07/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
02:19 | 2026-05-08
08/05/2026 02:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
11:23 | 2026-05-08
08/05/2026 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:06 | 2026-05-08
غارات من الجنوب إلى البقاع.. وتصعيد متبادل على الحدود
14:15 | 2026-05-08
عمال لبنانيون في خطر
14:00 | 2026-05-08
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
13:40 | 2026-05-08
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
13:21 | 2026-05-08
بالفيديو وبعد الاعتداء على ابو الحسن.. هذا ما قاله جنبلاط
13:17 | 2026-05-08
إدارة مرفأ بيروت توافق على دفتر الشروط الخاص بمناقصة شراء وتوريد سيارات لصالح المرفأ
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
08/05/2026 21:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
08/05/2026 21:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
08/05/2026 21:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24