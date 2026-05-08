لبنان

بطلب من البابا.. قداس في ذكرى مولد القديس شربل في بقاعكفرا على نية السلام في لبنان

08-05-2026 | 06:54
بطلب من البابا.. قداس في ذكرى مولد القديس شربل في بقاعكفرا على نية السلام في لبنان
احتفلت بلدة بقاعكفرا، كعادتها في كل سنة، بعيد مولد القديس شربل مخلوف في مسقط رأسه، حيث ابصر النور في 8 أيار 1828،  في احتفال روحي وديني ترافق قبل موعد العيد بأسبوع بإقامة الصلوات والقداديس والمسيرات الدينية.
وشهدت بقاعكفرا منذ الصباح الباكر توافد حشود أمتها للتبارك والصلاة، حيث ضاقت بهم الساحات والطرق والكنائس، وقد اتوا من مختلف المناطق للاحتفال بهذه الذكرى المقدسة وحضور القداس الإلهي.



وتوزع المؤمنون للتبارك بشفاعة القديس بزيارة بيته الابوي، وكنيسة العماد، ومغارة القديس لأخذ المياه العجائبية ،ومن ثم الانتقال إلى دير مار حوشب الاثري  مدرسة القديس. حضر عدد كبير من الرهبان والراهبات ورجال الدين والاكليروس، وكانت مشاركة سياسية وأمنية واعلامية واخويات مار شربل من كل لبنان برئاسة أنطوانيت نمور.



وتقدم الحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري رئيس بلدية بقاعكفرا ايلي مخلوف وعائلته، وأعضاء المجلس البلدي، والمخاتير ورؤساء البلديات وعدد كبير من المؤمنين. إشارة الى ان القداس هذه السنة يحتفل به على نية السلام في لبنان والعالم بطلب من قداسة البابا لاوون الرابع عشر.



وعند الساعة 11 قبل الظهر،  ترأس النائب البطريركي العام على منطقة الجبة بشري وزغرتا المطران جوزيف نفاع الذبيحة الالهية يعاونه كاهن الرعية ميلاد مخلوف، وعدد من الكهنة. خدمت جوقة بقاعكفرا القداس ما اضفى جوا روحيا عميقا على هذه المناسبة المقدسة.



وقُدمت الذبيحة الإلهية على نية الراحلة مارغو التيان وعائلتها التي اسست هذا العيد ونشرته في العالم اجمع، وعلى نية زوجها الراحل  قنصل لبنان في المكسيك جوزيف التيان.



بعد الإنجيل المقدس، القى المطران نفاع عظة أشار فيها إلى أن "القديس شربل ابن هذه الأرض الطيبة التي أبصر فيها النور ليضيء ظلمة العالم، فيها ترعرع، ومنها جنح نحو الزهد بالدنيا، طالبا المجد الابدي لخلاص نفسه".

أضاف: "من هذه الأرض المقدسة بقاعكفرا تربى القديس ضمن عائلة مسيحية مؤمنة وفاضلة، من عاداتها وتقاليدها الدينية اتخذ العذراء مريم امنا حقيقية له، وشفيعته منذ بداية مشواره الروحي، ففي كنائسها صلى، وفي مغاورها سجد ورتل وصلى، وخدم القداديس وقدم البخور، وتشرب روح الايمان منذ صغره، وكان همه الوحيد هو الوصول إلى الملكوت السماوي والمجد الابدي".

تابع: "لقد خص الله هذه البلدة بنعمة خاصة ووهبها بركة مميزة، منها شع نور شربل إلى العالم، ومن جوها الصافي العذب المطعم بالايمان تمسك بمبادىء الإيمان ،وهمه الوحيد خلاص النفس، مستشهدا بعبارته الخاصة من الإنجيل المقدس "طوبى لفاعلي السلام لأنهم أبناء الله يدعون".

أضاف: "لقد تخطى شربل بقداسته، حدود القارات وتخطى المسافات إلى البلدان البعيدة، ليجترح العجائب والمعجزات، ولم يميز بين دين وآخر، بين طائفة واخرى، انه عابر للمسافات، وأعظم قديس في العالم".

ولفت إلى ان "تاريخ 8 أيار 1828 شع نوره ببيت فقير متواضع ليعلم الفقراء ان الغنى هو بالروح، وأن حياة التقوى هي الطريق للوصول إلى السماء، وان التواضع من شيم الايمان، لقد آمن بالأرض، وانتمى اليها وزرعها بعرق جبينه، ورأى في جمال الطبيعة التي تحيط به جمال وجه الله الذي سعى للوصول اليه". 



في الختام، وجه المطران نفاع تحية إلى "أبناء هذه القرية، والى كل المؤمنين الذين قصدوا بقاعكفرا اليوم بهذا الكم الهائل، وهذا يشير الى عمق الايمان بالقديس شربل وشفاعته، فطوبى لنا بالقديس العظيم شربل مخلوف، لأنه أعطى لبنان والعالم مجدا عظيما".

 

