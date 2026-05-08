اللواء شقير زار جامعة الكسليك: هنا يبنى الإنسان وتصنع المواطنية الحقة

كذلك، عرض اللواء لأبرز ما تحقّق منذ تولّيه منصبه، بالإضافة إلى المشاريع قيد التحضير.وتوقّف عند الدور الذي تؤدّيه الجامعة على الصعيدين الوطني والأكاديمي، وقال: "أفتخر بقدومي إلى جامعة الروح - الكسليك، فهنا يبنى الإنسان، وهنا تصنع المواطنية الحقة".بدوره الأب مكرزل، أشاد بمناقبيّة اللواء شقير وبالدور الذي يؤدّيه، بعيدًا عن الإعلام، في الداخل والخارج.ثم جال اللواء شقير في مكتبة الجامعة، واستمع من مديرها الأب الى شرح عن أهميّة أرشيفها وكيفيّة تأهيله وحمايته.