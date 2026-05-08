إطلاق صواريخ من لبنان.. وإسرائيل تتحدث عن انتقام لـحزب الله

وعلى الأثر، دوت صافرات الإنذار في عدد من تلك المستوطنات، بينما تم الحديث عن اعتراضٍ من الصواريخ التي تم إطلاقها.وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعدّ لاحتمال قيام " " بإطلاق النار على شمال البلاد خلال الساعات .وبحسب الصحيفة، فقد تمَّ إبلاغ رؤساء المستوطنات الشمالية وقادة الأمن فيها بهذا التحديث خلال الساعة الماضية، بينما أفاد مصدر عسكري بأن السكان ليسوا مطالبين بالتواجد بالقرب من المناطق المحمية، وأن سياسة الدفاع التي تتبعها قيادة لم تتغير.إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن التقييمات الحالية تأتي استكمالاً وتحديثاً للتعليمات التي أرسلتها القيادة الشمالية إلى المجتمعات المحلية بعد ظهر أمس. وبموجب هذه التعليمات، تقرر إلغاء جميع الفعاليات والمهرجانات المقررة لعطلة نهاية الأسبوع في .وجاء قرار الجيش عقب تقييم للوضع، حيث أثارت المخابرات العسكرية والقيادة الشمالية احتمال سعي "حزب الله" للثأر لمقتل قائد قوة "الرضوان" يوم الأربعاء الماضي في على يد الجيش الإسرائيلي، وذلك بإطلاق النار باتجاه الشمال.أيضاً، أفاد مصدر عسكري بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى وجاهز للدفاع والهجوم.