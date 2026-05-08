تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام استقبل قائد الجيش ومفوضة الاتحاد الأوروبي ومكاوي

Lebanon 24
08-05-2026 | 08:17
A-
A+
سلام استقبل قائد الجيش ومفوضة الاتحاد الأوروبي ومكاوي
سلام استقبل قائد الجيش ومفوضة الاتحاد الأوروبي ومكاوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتناول البحث الأوضاع في الجنوب، ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار، والوضع الأمني في بيروت.
Advertisement
 
 
أيضاً، استقبل سلام المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، والوفد المرافق، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الكبير زاهي شاهين.

وجرى البحث في الأوضاع الإنسانية في لبنان، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مجالات الإغاثة والاستجابة الطارئة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية.

وأكدت لحبيب استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، ولا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية.

من جهته، شكر الرئيس سلام الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للبنان، وأثنى على التنسيق القائم مع الجهات المعنية، مؤكداً أهمية تعزيز الدعم الدولي للاستجابة الإنسانية ولمساندة الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات الراهنة.
 
 
كذلك، استقبل سلام محافظ جبل لبنان، رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، القاضي محمد مكاوي، وبحث معه في الاستعدادات لانطلاق رحلات الحج.
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بري يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قادة أوروبا قلقون إزاء عدم استشارتهم بشأن أهداف الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي تلقى اتصالا من مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المتوسط وعرض معها المستجدات
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي: العالم يواجه ما يمكن اعتباره أشد أزمة طاقة على الإطلاق
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الاتحاد الأوروبي

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-05-08
Lebanon24
14:15 | 2026-05-08
Lebanon24
14:00 | 2026-05-08
Lebanon24
13:40 | 2026-05-08
Lebanon24
13:21 | 2026-05-08
Lebanon24
13:17 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24