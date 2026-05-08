سلام استقبل قائد الجيش ومفوضة الاتحاد الأوروبي ومكاوي

استقبل نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتناول البحث الأوضاع في الجنوب، ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار، والوضع الأمني في .

أيضاً، استقبل سلام المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، والوفد المرافق، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الكبير زاهي شاهين.



وجرى البحث في الأوضاع الإنسانية في ، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد في مجالات الإغاثة والاستجابة الطارئة، في ظل استمرار الاعتداءات وتداعياتها الإنسانية.



وأكدت لحبيب استمرار دعم للبنان، ولا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية.



، شكر الرئيس سلام الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للبنان، وأثنى على التنسيق القائم مع الجهات المعنية، مؤكداً أهمية تعزيز الدعم الدولي للاستجابة الإنسانية ولمساندة الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات الراهنة.

كذلك، استقبل سلام محافظ جبل لبنان، رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، القاضي محمد مكاوي، وبحث معه في الاستعدادات لانطلاق رحلات الحج.