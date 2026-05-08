رجي طالب النمسا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

وأكدت النمساوية وقوف بلادها إلى جانب الخيار اللبناني في التوجه نحو المفاوضات، معربةً عن" استعداد فيينا لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المسار".

وأبلغت الوزير رجي أن النمسا "مستعدة للمساهمة في إنحاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها بديلاً عن قوات اليونيفيل".في المقابل، أكد الوزير رجي أن "يرتقب من المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل تحقيقَ ثلاثة أهداف جوهرية: تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب من الأراضي المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني".وطالب رجي النمسا "بممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان"، مُثمِّناً في الوقت ذاته دعم فيينا للنازحين وما قدّمته من مساعدات إنسانية.