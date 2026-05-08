وزير الخارجية الأميركي: لن نتفاوض مع "حزب الله"

وزير الخارجية الأميركي: لن نتفاوض مع حزب الله
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة الأميركية ينبغي أن تتلقى رداً اليوم الجمعة من إيران على مقترح إنهاء الحرب.
وفي تصريح له من روما، اليوم الجمعة، أضاف روبيو قائلاً: "سنرى ما يتضمنه الرد، ونأمل أن يكون أمراً سيضعنا على مسار عملية تفاوض جادة".
 

وذكر روبيو أن "ضربات الخميس كانت منفصلة عن عملية ملحمة الغضب، وإذا أُطلقت صواريخ على أميركا فسوف نرد".
 

وعن لبنان، أكد روبيو أن "أميركا تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية"، مُعتبراً أنَّ "حزب الله يمثل عقبة أمام ذلك"، وأضاف: "حزب الله لم يكن ليوجد من دون إيران وقد تم إضعافه لكنه لا يزال قادرا على إلحاق الضرر".
 

وأوضح أن "حزب الله لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان وعلينا قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية".
 

وختم: "لن نتفاوض مع حزب الله ونركز على الحكومة اللبنانية".

