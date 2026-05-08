وزير الخارجية الأميركي: لن نتفاوض مع "حزب الله"

قال الأميركي إن الأميركية ينبغي أن تتلقى رداً اليوم الجمعة من مقترح إنهاء الحرب.

وفي تصريح له من ، اليوم الجمعة، أضاف قائلاً: "سنرى ما يتضمنه الرد، ونأمل أن يكون أمراً سيضعنا على مسار عملية تفاوض جادة".



وذكر روبيو أن "ضربات الخميس كانت منفصلة عن عملية ملحمة الغضب، وإذا أُطلقت صواريخ على أميركا فسوف نرد".



وعن ، أكد روبيو أن "أميركا تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية"، مُعتبراً أنَّ " يمثل عقبة أمام ذلك"، وأضاف: "حزب الله لم يكن ليوجد من دون وقد تم إضعافه لكنه لا يزال قادرا على إلحاق الضرر".



وأوضح أن "حزب الله لا يستهدف فقط بل لبنان وعلينا قطع مصادر تمويل الحزب ودعم ".



وختم: "لن نتفاوض مع حزب الله ونركز على الحكومة ".

