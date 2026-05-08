لبنان
ملامح آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. اجتياح مصغر!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-05-2026
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تركز
إسرائيل
عسكرياً وبشكلٍ غير مسبوق على مناطق
قضاء النبطية
في
جنوب لبنان
، وبالأخص
زوطر
ومحيطها، حيث تكمنُ محاولات للتقدم إليها برياً وسط مواجهات ضارية مع "
حزب الله
".
ما يحصلُ ميدانياً يكشف عن مخطط إسرائيليّ لتوسيع
الجبهة
البرية باتجاه ما يُعرف بـ"
خط الدفاع
الثاني" التابع لـ"حزب الله" في جنوب
لبنان
، وفق ما تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"
لبنان24
".
وبحسب المصادر، فإنَّ إسرائيل تسعى من الناحية العسكرية لتأمين المنطقة الأمامية كونها تمثل خط الهجوم، بينما تحاولُ جاهدة توسيع رقعة انتشارها لأهداف تكتيكية أبرزها السيطرة على منطقة لوجستية واستراتيجية للحزب في عمق
النبطية
بالإضافة إلى إحكام القبضة العسكرية على ممرات إمداد تربط الجبهة الخلفية في جنوب لبنان بمناطق أمامية تشهد على استمرار انتشار عناصر "حزب الله".
ولفتت المصادر إلى أنَّ "الحزب يعتمد أسلوب حرب العصابات والهجمات في المناطق الأمامية، لكنه بات الآن مضطراً لخوض حربين دفاعية وهجومية في الوقت نفسه عن خط الدفاع الثاني في النبطية"، موضحة أن "أي احتلال لمناطق متقدمة في قضاء النبطية على نسق اجتياح مصغر، سيكونُ معبراً نحو توسيع المنطقة العازلة، وهذا ما تطمحُ إليه إسرائيل ضمنياً".
