وزير الدفاع من بكركي: لبنان ذاهب الى السلام وليس للاستسلام

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي اللواء ميشال منسى الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة هذا الصرح وسيد هذا الصرح للاسترشاد بنصائح سيدنا البطريرك ومقاربته للمرحلة الخطيرة التي يمر بها وطننا. واوضحت لغبطته ما نقوم به كحكومة على 5 صعد:

أولاً: التشدد في الحفاظ على كرامة الجيش والاسلاك الامنية والعسكرية ضمن ما يبحث في مناقشات مشروع قانون العفو، والتأكيد ان لا مرور زمن على دماء العسكريين والامنيين ولا تهاون في تطبيق الاحكام القانونية العادلة بحق المجرمين والارهابيين؟



ثانياً: التأكيد لغبطته ان الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد والاجهزة الشرعية دون سواها وان الجيش اللبناني وحده دون سواه من يمتلك هذا الحق.



ثالثاً: اكدت لغبطته ان ذاهب الى السلام وليس للاستسلام ، ذاهبون للمفاوضة وليس للمقايضة ، لاستعادة الاستقلال وليس لتثبيت .



رابعاً: اكدت امام غبطته ان الوحدة الوطنية هي السلاح الاقوى بيد لبنان وان الفتنة الداخلية هي السلاح الامضى بيد اعدائه ومبغضيه اقربين وابعدين .



خامساً: ان التطاول على القامات والمقامات الوطنية مرفوض ومستنكر. ان انحدار مستوى التخاطب واستخدام لغة التواصل وصلا الى قعر رديء لا نرى فيه سوى المزيد من التشرذم والانقسام".

وختم: "اننا نعرب عن محبتنا واحترامنا لسيدنا البطريرك ، وهو اعلى من ان تطاله حماقة الحمقى وسفاهة السفهاء".