عن المفاوضات وزيارته إلى سوريا.. إليكم آخر تصريح لسلام

08-05-2026 | 11:07
عن المفاوضات وزيارته إلى سوريا.. إليكم آخر تصريح لسلام
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، فإن البند الأول على طاولة التفاوض سيكون تثبيت هذا الوقف.
وقال سلام في حديث إلى "الجزيرة" إن لبنان سيطرح وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإطلاق الأسرى، وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين وبدء الإعمار.

وأوضح أن أفق المفاوضات، وفق التصور اللبناني، يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل، لافتاً إلى أن بيروت تسعى للحصول على ضمانات أميركية تساعد في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه.
وشدد سلام على أن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة، عبر مؤسساتها الدستورية، هي الجهة التي تفاوض باسمه، موضحاً أن تثبيت الدولة كمرجعية للتفاوض لا يعني أن لبنان لا يتأثر بمجريات مفاوضات إسلام آباد.

وأكد رئيس الحكومة الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وفق مقررات الحكومة اللبنانية.

وفي ملف العلاقات مع دمشق، قال سلام إن زيارته إلى سوريا غداً تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.
