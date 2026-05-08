عن المفاوضات وزيارته إلى سوريا.. إليكم آخر تصريح لسلام

وقال سلام في حديث إلى " " إن لبنان سيطرح وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإطلاق الأسرى، وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة وبدء الإعمار.وأوضح أن أفق المفاوضات، وفق التصور اللبناني، يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل، لافتاً إلى أن تسعى للحصول على ضمانات أميركية تساعد في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه.وشدد سلام على أن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة، عبر مؤسساتها الدستورية، هي الجهة التي تفاوض باسمه، موضحاً أن تثبيت الدولة كمرجعية للتفاوض لا يعني أن لبنان لا يتأثر بمجريات مفاوضات إسلام آباد.وأكد رئيس الحكومة الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وفق مقررات .وفي ملف العلاقات مع ، قال سلام إن زيارته إلى غداً تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.