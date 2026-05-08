Najib Mikati
لبنان

وزير الصحة جال والمفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات على أطفال جرحى في "الأميركية"

Lebanon 24
08-05-2026 | 10:46
وزير الصحة جال والمفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات على أطفال جرحى في الأميركية
جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين برفقة المفوضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة لحببب على أقسام العناية المركزة للأطفال (PICU) والطوابق الطبية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تفقدا عددًا من الأطفال الجرحى والذين يعالجون من من إصابات بليغة جراء الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وذلك في إطار برنامج ACWA، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي (ECHO) ومنظمة اليونيسف، والمخصص لتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة للأطفال المصابين جراء الحرب.
وشارك في الجولة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، وممثل منظمة اليونيسف (UNICEF) في لبنان ماركولويجي كورسي، وممثلة عن مكتب "ECHO" بياتريس نافارو، مؤسس صندوق "غسان أبو ستة للأطفال الدكتور غسان أبو ستة، ونائب رئيس الجامعة الأميركية للشؤون الطبية وعميد كلية الطب الدكتور ريمون صوايا ، ومدير المركز الطبي في الجامعة جوزيف عتيق، ورئيس قسم طب الأطفال والمراهقين الدكتور ميشال عبود.

وخلال الجولة عاين الوفد الأطفال الذين يتلقون العلاج ومن بينهم من فقدوا ذويهم خلال الحرب. وكان توثيق لعدد من الحالات من قبل فرق إعلامية دولية لنقل قصص الأطفال ومعاناتهم إلى العالم.

وشملت اللقاءات زيارة تفقدية للإعلامية زينب فرج التي أصيبت في بلدة الطيري مع زميلتها الشهيدة آمال خليل، وقد نقلتها وزارة الصحة إلى الجامعة الأميركية لاستكمال علاجها من إصاباتها البليغة.

وتضمنت الجولة لقاء ختاميًا لتقييم الإحتياجات المتزايدة، حيث تم التأكيد على استمرار دعم برنامج "ACWA" لتوفير الجراحات التخصصية والرعاية الطويلة الأمد للأطفال المتضررين.
وزارة الصحة: 5 شهداء بينهم طفلان و5 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على أنصارية
