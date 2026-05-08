غارات من الجنوب إلى البقاع.. وتصعيد متبادل على الحدود

وأفادت مندوبة "" عن ان غارات إسرائيلية استهدفت مساءً جرود السلسلة الشرقية في محيط النبي شيت، بقاعا. كما سُجل قصف مدفعي على زوطر الغربية، و5 غارات من مسيرة، إضافة إلى غارة من الطيران الحربي على حداثا.وفي الجنوب، استهدفت غارة دراجة نارية في جبشيت في قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد شخص. كما طالت كونين، كفرا وخربة سلم.وخلال ساعات الظهيرة، تعرضت مناطق واسعة للقصف، بينها وادي حومين التحتا - أركي، الزرارية، صفد البطيخ، برعشيت، عيتا الجبل، بنعفول، بشيت، بيت ياحون، العباسية، المنصوري، مفرق ميفدون، الشعيتية، أطراف الحنية والقليلة، دير قانون رأس ، محيط زوطر، زبقين، تولين، صديقين، يحمر، معركة، حناويه، يحمر الشقيف والسلطانية.كما أفيد عن تفجيرات نفذها الجيش داخل مدينة بنت جبيل.وأعلنت أن غارة إسرائيلية على بلدة طورا أدت إلى استشهاد 4 أشخاص، بينهم سيدتان، وإصابة 8 آخرين. كما أسفرت غارة على السلطانية عن استشهاد 4 أشخاص، فيما تحدثت المعلومات عن استشهاد 3 من أبناء الدوير وفتى من النبطية في الغارة على البلدة.وبحسب وزارة الصحة، بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 أيار 2759 شهيداً و8512 جريحاً.في المقابل، أعلن " " استهداف آلية عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في دير سريان بمحلقة انقضاضية، كما استهدف قوة إسرائيلية على طريق مستحدث بين عدشيت القصير ودير سريان.وأعلن الحزب أيضاً استهداف قاعدة شراغا جنوب نهاريا، إضافة إلى قصف قوة وتجمع آليات وموقع مستحدث للجيش الإسرائيلي في البياضة - بيوت السياد ورشاف، بمحلقات وصليات صاروخية.وقرابة الثانية ظهراً، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه مستوطنات إسرائيلية، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار، وسط معلومات عن اعتراض عدد من الصواريخ.وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق "حزب الله" النار باتجاه ، في ظل تقديرات بإمكان الرد على اغتيال قائد قوة الرضوان في .وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تقرر إلغاء الفعاليات والمهرجانات المقررة في الشمال خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أكد مصدر عسكري أن الجيش في حالة تأهب قصوى وجاهز للدفاع والهجوم.