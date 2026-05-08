لبنان

غارات من الجنوب إلى البقاع.. وتصعيد متبادل على الحدود

Lebanon 24
08-05-2026 | 12:06
غارات من الجنوب إلى البقاع.. وتصعيد متبادل على الحدود
واصلت إسرائيل، اليوم الجمعة، قصف عدد من القرى والبلدات اللبنانية، في تصعيد طاول الجنوب والبقاع.
وأفادت مندوبة "لبنان24" عن ان غارات إسرائيلية استهدفت مساءً جرود السلسلة الشرقية في محيط النبي شيت، بقاعا. كما سُجل قصف مدفعي على زوطر الغربية، و5 غارات من مسيرة، إضافة إلى غارة من الطيران الحربي على حداثا.

وفي الجنوب، استهدفت غارة دراجة نارية في جبشيت في قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد شخص. كما طالت الغارات كونين، كفرا وخربة سلم.

وخلال ساعات الظهيرة، تعرضت مناطق واسعة للقصف، بينها وادي حومين التحتا - أركي، الزرارية، صفد البطيخ، برعشيت، عيتا الجبل، بنعفول، بشيت، بيت ياحون، العباسية، المنصوري، مفرق ميفدون، الشعيتية، أطراف الحنية والقليلة، دير قانون رأس العين، محيط زوطر، زبقين، تولين، صديقين، يحمر، معركة، حناويه، يحمر الشقيف والسلطانية.

كما أفيد عن تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل مدينة بنت جبيل.

وأعلنت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية على بلدة طورا أدت إلى استشهاد 4 أشخاص، بينهم سيدتان، وإصابة 8 آخرين. كما أسفرت غارة على السلطانية عن استشهاد 4 أشخاص، فيما تحدثت المعلومات عن استشهاد 3 من أبناء الدوير وفتى من النبطية في الغارة على البلدة.

وبحسب وزارة الصحة، بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 أيار 2759 شهيداً و8512 جريحاً.

في المقابل، أعلن "حزب الله" استهداف آلية عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في دير سريان بمحلقة انقضاضية، كما استهدف قوة إسرائيلية على طريق مستحدث بين عدشيت القصير ودير سريان.

وأعلن الحزب أيضاً استهداف قاعدة شراغا جنوب نهاريا، إضافة إلى قصف قوة وتجمع آليات وموقع مستحدث للجيش الإسرائيلي في البياضة - بيوت السياد ورشاف، بمحلقات وصليات صاروخية.

وقرابة الثانية ظهراً، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار، وسط معلومات عن اعتراض عدد من الصواريخ.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق "حزب الله" النار باتجاه الشمال، في ظل تقديرات بإمكان الرد على اغتيال قائد قوة الرضوان في بيروت.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تقرر إلغاء الفعاليات والمهرجانات المقررة في الشمال خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أكد مصدر عسكري أن الجيش في حالة تأهب قصوى وجاهز للدفاع والهجوم.
