تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام إلى سوريا اليوم على رأس وفد وزاري وثلاثة ملفات اساسية للبحث

Lebanon 24
08-05-2026 | 22:41
A-
A+
سلام إلى سوريا اليوم على رأس وفد وزاري وثلاثة ملفات اساسية للبحث
سلام إلى سوريا اليوم على رأس وفد وزاري وثلاثة ملفات اساسية للبحث photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام الى دمشق اليوم، على رأس وفد وزاري رفيع يلتقي خلاله الرئيس السوري أحمد الشرع ويعقد محادثات في زيارة لساعات.
Advertisement
ورداً على سؤال قال الرئيس سلام أن الزيارة تهدف الى تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة البلدين.
واكد سلام ، في حديث الى قناة «الجزيرة»، «السعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل»، وقال: إذا استمر اعتداء إسرائيل فالبند الأول في المفاوضات سيكون تثبيت وقف إطلاق النار. وسنطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار، وأفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل.

وبحث الرئيس سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الأوضاع في الجنوب، ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار، والوضع الأمني في بيروت.

وأفادت مصادر مطلعة "نداء الوطن" بأن الوفد اللبناني برئاسة سلام لن يكون خالي الوفاض، إذ توحي تركيبة الوفد الوزاري المرافق له بأن الملفات الاقتصادية ستكون في طليعة المحادثات. فالوفد يضمّ وزير الاقتصاد عامر البساط، ووزير الطاقة والمياه جو الصدّي، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ما يعكس أولوية البحث في القضايا المتصلة بالتبادل التجاري، والترانزيت، والطاقة، والمعابر.
وفي المعلومات ستُثار قضية التعقيدات المرتبطة بمنع الشاحنات اللبنانية من المرور الحر، وإجبارها على تفريغ حمولاتها أو نقل بضائعها إلى شاحنات سورية، وهو ملف سبق أن خضع لمحادثات بين الجانبين من دون أن يجد طريقه إلى الحلّ.

وقالت مصادر مواكِبة للزيارة المرتقبة، لـ«الشرق الأوسط»، إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، أبرزها ملف السجناء، وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين.
كما ستتناول المحادثات ملف النازحين السوريين، بعد تباطؤ مسار العودة الطوعية للنازحين من لبنان. وثمة ملفات كثيرة تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين، بينها الملف الاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تنظيم التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر الأراضي السورية، في وقت يسعى فيه لبنان إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية.
وأوضح مصدر وزاري لـ" الديار" ان من أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها مع الشرع، إعادة ترسيم الحدود وضبطها، لمنع عمليات التهريب التي كانت تنشط عبر المعابر غير الشرعية بالتزامن مع التحدّيات الأمنية، الى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين، كذلك متابعة ملف السجناء السوريين في لبنان، الذي بدأ بحثه رسمياً في آذار الماضي، من خلال تسليم عدد من السجناء السوريين الى السلطة السورية، والذي قارب المئة وثلاثين سجيناً ممَن صدرت بحقهم أحكام مبرمة ، تنفيذاً لإتفاقية التعاون القضائي التي وُقعت بين بيروت ودمشق في شباط الماضي، مع تنفيذ اتفاق نقل المحكومين بين البلدين.
كما سيكون لملف النازحين السوريين في لبنان حصة كبيرة، والبحث في ضرورة إقفال هذه القضية في وقت قريب، بعد التباطؤ بمسار العودة الطوعية، مع مناقشة العودة الآمنة عبر التنسيق مع دمشق والأمم المتحدة.
ولن تغيب الاتفاقيات الثنائية القديمة التي وُقعت في زمن النظام السابق، وعددها 42 تناولت مجمل القطاعات، خصوصاً الامنية والاقتصادية والدفاعية، على ان تتم مراجعتها لاحقاً عبر لقاءات مرتقبة مع صياغة اتفاقيات جديدة، من شأنها ان تخدم البلدين ومصالحهما المشتركة، وفي طليعتها ملفات اقتصادية وتجارية، وتسهيل حركة الترانزيت، وإعادة تفعيل المعابر الرسمية.
الى ذلك ووفق مصدر سياسي متابع للانفتاح اللبناني- السوري الجديد، فالعلاقة ما زالت تحتاج الى ثقة متبادلة، اذ يشعر بعض المسؤولين انّ الحذر ما زال قائماً من قبل الجانبين، وهناك مخاوف تحتاج الى إزالتها عبر تمتين العلاقات اكثر، معتبراً بأنّ العلاقة الثنائية الجديدة ما زالت في اولها، وتتطلّب ثقة سياسية وديبلوماسية، إنطلاقاً من الجيرة والقرب الجغرافي، مع ضرورة التعلّم من الماضي.
مواضيع ذات صلة
سلام ووفد وزاري الى دمشق :ملفات السجناء والحدود والنازحين
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ترأس اجتماعا وزاريا محدودا أمس لبحث التوقعات بشأن ملفات إيران ولبنان وغزة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة أعلن أنّه بصدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي يصل مسقط على رأس وفد دبلوماسي لبحث التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

اللبنانية

إسرائيل

الجزيرة

السورية

القضايا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-09
Lebanon24
02:56 | 2026-05-09
Lebanon24
02:45 | 2026-05-09
Lebanon24
02:34 | 2026-05-09
Lebanon24
02:30 | 2026-05-09
Lebanon24
02:15 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24