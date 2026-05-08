تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذير ديبلوماسي من وضع لبناني شبيه بالعراق

Lebanon 24
08-05-2026 | 23:08
A-
A+
تحذير ديبلوماسي من وضع لبناني شبيه بالعراق
تحذير ديبلوماسي من وضع لبناني شبيه بالعراق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رضوان عقيل في" النهار"؛ يحذر تقرير ديبلوماسي بناءً على قراءات محلية من ذهاب الأمور نحو الأسوأ و"عرقنة" لبنان رغم وجود فوارق بين البلدين، ولا سيما أن إسرائيل لن تترك "جارها" ولا تتقبّل حالة "حزب الله" كما هي رغم تعرّضه لضربات عدة في الحرب المفتوحة عليه. اذا استمرّت الخلافات بين القوى السياسية ولم ينتظم سلّم الحكم في لبنان تصدر تحذيرات ديبلوماسية من انتقال "عدوى الانقسامات" في العراق إلى لبنان وهي موجودة في الأصل عند الثاني. ويقضي هذا التحوّل بإسقاط حالات المحافظات العراقية على الجغرافيا اللبنانية إن لم تُحصّن الدولة ومؤسساتها وتتوقف اعتداءات إسرائيل وتنسحب من الجنوب ويُضبط سلاح الحزب.
Advertisement
ويقول سياسي هنا إنه إذا فلتت الأمور في لبنان فلن تقوى رئاسة الجمهورية على ضبط الأوضاع فيه واستنساخ حالة رئيس جمهورية العراق الكردي بموجب الدستور، الأمر الذي سيدفع بالجهات المسيحية إلى تسيير شؤون مناطقها في استعادة لمشهدية سنوات الحرب وانسحابها على بقيّة المناطق.
وإن كان الشيعة في العراق يتحكمون بمسار رئاسة الحكومة، فإنهم لم يتمكنوا من بسط حضورهم على مساحة العراق بوجود إقليم كردستان ومحافظات سنية لا ينال أهلها ما يستحقون من الإدارة المركزية، وقد يتوجّه لبنان إلى اقتباس هذا النموذج إذا تدهورت أوضاعه وتعبيد الطريق نحو المناصفة لا المثالثة بين المسلمين والمسيحيين وسيتمكن الشيعة من السيطرة على بيروت في آن معاً فضلاً عن صيدا والجنوب وصولاً إلى مساحة كبيرة في البقاع رغم تدمير العشرات من قراهم في جنوبي الليطاني، الأمر الذي سيدفع الكثيرين من أبناء هذا المكوّن للعيش خارج ديارهم التي دُمّرت ولسنوات عدة مع تبدّل في الخريطة الديموغرافية في أكثر من منطقة. واذا طبّق هذا السيناريو بحسب المصادر، فإن السنّة سيتضرّرون رغم فضاء علاقاتهم مع البلدان العربية وشعور الكثيرين منهم وخصوصاً في الشمال بـ"نوستالجيا" بوجود أحمد الشرع على رأس السلطة في دمشق. وليس من باب التهويل المفتوح على الرئيس جوزاف عون فحسب فإنه إذا توجّه إلى واشنطن والتقى بنيامين نتنياهو، فإن جملة من الوقائع ستُرسم على الأرض. ومن هنا يأتي تركيز السعودية على تطبيق الطائف من باب تحصين السنة أولاً وتسيير شؤون اللبنانيين، وإذا ذهبت الوقائع على هذا النحو "فإنهم يتجهون إلى تطبيق درس العراق غير المشجع والفاشل في آن واحد".  
وفي تحليل واقعي بين العراق ولبنان يظهر الكباش المشترك حيالهما من أميركا وإيران حيث لا تزال الثانية رغم كل ما تعرّضت له من ضربات صاحبة الكلمة الرئيسية في تشكيل حكومة بغداد من خلال "الحشد الشعبي" وجماعات شيعية تعمل وفق أجندة طهران التي لن تتأخر بدورها في التخلي عن "حزب الله" لجملة من الاعتبارات.
وفي قراءة لهذه المقارنة بين واقع البلدين وإمكانية "عرقنة" لبنان ثمة حواجز لا تساعد على هذا الأمر، ولا سيما أن عامل إسرائيل التي لا تربطها حدود مع العراق لن تترك شيعة لبنان وستستمر في توجيه الضربات إليهم إن لم يُسوَّ سلاح "حزب الله" حيث لا يفكر بالنقاش في مستقبله ما دامت تل أبيب تحتل مساحات من أراضي الجنوب.
ويبقى في إمكان إسرائيل والحزب والشيعة عموماً، بناءً على قراءة سياسية، استعادة مشهد ما بين عامي 2000 و 2024 في الجنوب مع حسم مسألة سلاح الحزب هذه المرة ودخول الطرفين في"تفاهم وإن غير مكتوب" تتولّاه الحكومة إذا نجحت المفاوضات مع إسرائيل وتحييد عامل الميدان بينهما الذي سيبقى الحسم فيه لإسرائيل.
وإذا تدهور المشهد القائم الآن وجرى "تأديب" إيران وإلزامها باتفاق مع أميركا وتقديمها تنازلات عدة واتجه لبنان نحو الفوضى وإعادة ترسيم المناطق فسيكون الشيعة أول الخاسرين ويكونون بذلك قد فقدوا "رئة طهران" بعد دمشق.
مواضيع ذات صلة
توقيع اتفاق لبناني – روسي لإعفاء الجوازات الديبلوماسية من التأشيرات
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر ديبلوماسي غربي يحذر: بات هدفا أمنيا
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل لبناني حول رفع سنّ التقاعد إلى66: بين الاستدامة المالية ومخاوف بطالة الشباب
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

جمهورية

الرئيسي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-09
Lebanon24
02:56 | 2026-05-09
Lebanon24
02:45 | 2026-05-09
Lebanon24
02:34 | 2026-05-09
Lebanon24
02:30 | 2026-05-09
Lebanon24
02:15 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24